原标题：中国人民银行等四部门发文推动绿色金融服务美丽中国建设

记者12日从中国人民银行获悉，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会近日联合印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》，从加大重点领域支持力度等方面提出19项重点举措，旨在通过绿色金融高质量发展助力美丽中国建设。

意见明确，要按照协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求，围绕美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复等重点领域，搭建美丽中国建设项目库，有效提升金融支持精准性。

意见指出，要着力提升金融机构绿色金融服务能力，丰富绿色金融产品和服务。持续加大绿色信贷投放，发展绿色债券、绿色资产证券化等绿色金融产品，强化绿色融资支持。聚焦区域性生态环保项目、碳市场、资源环境要素、生态环境导向的开发项目、多元化气候投融资、绿色消费等关键环节和领域，加大绿色金融产品创新力度。

在强化实施保障方面，记者了解到，四部门将建立协调机制，完善政银企对接平台和政策保障体系。完善配套基础制度，推动建立统一的绿色金融标准体系，健全碳核算标准和方法。优化激励约束机制，对绿色金融政策实施情况开展评估。健全风险防控机制，加强对重点领域项目融资情况的监测分析。

中国人民银行有关部门负责人表示，推进美丽中国建设需要统筹推进能源和产业结构调整、污染治理、生态保护等多个方面，涉及行业多、投资周期长、融资需求大，发展绿色金融是服务美丽中国建设的客观需要，也是金融高质量发展的重要着力点。

下一步，中国人民银行将会同有关部门，建立健全工作机制，细化工作任务，不断完善绿色金融服务美丽中国建设配套基础制度，指导金融机构抓紧落实意见要求，持续做好绿色金融大文章，全力服务支持美丽中国建设。（记者任军、吴雨）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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