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中证100指数将更名为中证A100指数

2024年10月13日08:32 | 来源：新华社
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原标题：中证100指数将更名为中证A100指数

中证指数有限公司日前发布公告，决定将中证100指数名称与简称分别调整为“中证A100指数”和“中证A100”，指数名称调整将于10月28日实施。

中证指数公司表示，中证100指数发布于2006年5月，并于2022年6月进行了优化，以更好表征A股龙头公司表现，进一步提升指数可投资性。优化后的指数编制方案融合行业均衡、ESG、互联互通等要素，与中证A50、中证A500等中证“A系列”特色宽基指数更为接近。

为更好突出指数定位，丰富特色宽基指数体系，此次拟将中证100指数名称调整为“中证A100指数”。更名后指数编制方法不发生变化。

同时，中证100相关策略指数，如中证100动态指数、中证100稳定指数、中证100AH价格优选指数的名称与简称，也将于10月28日一并调整。

中证指数公司表示，目前，中证“A系列”特色宽基指数体系已初步形成，包括中证A50、中证A100、中证A500等指数，从行业均衡视角反映A股各行业代表性公司表现，多维度刻画资本市场结构变化以及宏观产业转型，为投资者配置A股代表性公司提供工具。与沪深300、中证500为代表的中证主要规模指数系列形成互补。

下一步，中证指数公司将持续丰富完善宽基指数体系，推动境内宽基指数化投资创新发展，助力“长钱长投”生态建设，服务资本市场高质量发展。（记者姚均芳）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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