原标题：中国研究扩大碳减排支持工具支持范围

中国央行12日消息称，近日与中国生态环境部、国家金融监督管理总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》(下称“意见”)，从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。

中国央行有关部门负责人对记者表示，意见按照政策引导、市场主导的原则，推动金融部门、产业部门、经营主体同向发力，共同服务美丽中国建设。重点政策措施包括完善结构性货币政策工具。研究扩大碳减排支持工具支持范围，延长政策期限，增设再贷款规模，为绿色发展和低碳转型重点领域提供更多低成本精准支持。

同时，充分发挥碳市场作用。稳步扩大全国碳排放权交易市场行业覆盖范围，逐步丰富交易品种、交易主体和交易方式，全面加强碳市场能力建设，促进重点排放单位和行业企业碳减排。

此外，优化激励约束机制。健全金融机构绿色金融考核评价体系，对绿色金融政策实施情况开展评估，强化评估结果运用。鼓励企业制定转型规划，对明确承诺绿色低碳转型且效果较好的企业，研究给予激励。

意见还提出，要强化实施保障，发挥各部门政策协同合力。建立部门协调机制，完善政银企对接平台和政策保障体系。完善配套基础制度，推动建立统一的绿色金融标准体系，健全碳核算标准和方法。优化激励约束机制，对绿色金融政策实施情况开展评估。健全风险防控机制，加强对重点领域项目融资情况的监测分析。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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