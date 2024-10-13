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第十四届国家综合防灾减灾与可持续发展论坛在东莞松山湖举行

2024年10月13日08:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：第十四届国家综合防灾减灾与可持续发展论坛在东莞松山湖举行

在第35个国际减灾日即将到来之际，10月10日，第十四届国家综合防灾减灾与可持续发展论坛在广东省东莞市举办，主题为“夯实防灾减灾救灾基础，提升应急科技创新能力”。

应急管理部党委委员、副部长王道席指出，面对复杂严峻的防灾减灾救灾形势，进一步向事前预防转型、向基层应急倾斜、以科技赋能助推，成为做好应急管理和防灾减灾救灾工作的客观要求。应急管理部坚持落实“两个坚持、三个转变”，着力提升防灾减灾救灾能力，以“时时放心不下”的责任感全力防风险、保安全、护稳定，为经济社会高质量发展营造了良好的安全环境。

王道席表示，希望与会专家围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神，以防灾减灾救灾实际问题为导向，坚持守正创新和系统观念，深入交流防灾减灾救灾科技创新前沿成果，广泛研讨强化防灾减灾救灾基础的路径方法，为推进应急管理体系和能力现代化、保障人民群众生命财产安全贡献智慧和力量。

本届论坛由应急管理部国家减灾中心主办，东莞理工学院、应急管理部—教育部减灾与应急管理研究院承办，围绕科技创新助力防灾减灾救灾、灾害监测预警和防范应对、全面提升基层综合减灾能力、区域自然灾害防范一体化策略等开展研讨交流。来自中国科学院、中国工程院、北京师范大学、浙江大学、华北水利水电大学等科研院所和高校，以及应急管理系统的18位专家作专题报告。（刘慧茹 陈启亮）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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