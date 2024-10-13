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2024东升镇数字文化科技嘉年华活动启幕

2024年10月13日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：2024东升镇数字文化科技嘉年华活动启幕

近日，2024东升镇数字文化科技嘉年华活动正式发布。活动以第二届“东升杯”电竞比赛和高校创业大赛为主要依托，旨在宣传东升镇科技文化服务创新政策，提升数字文化科技品牌，充分调动和聚合区内外创新力量，共建区域数字科技产业高地。

东升镇位于中关村国家自主创新示范区核心区、国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区科技创新片区范围内，是北京市海淀区科技中心地带。

据介绍，活动自9月30日发布，延续到10月27日，除了结合“中关村开学季”进行电竞比赛和高校创业大赛之外，还将围绕人工智能产业方向开展数字企业展示、数字娱乐潮流演出、数字互动体验等相关活动，为区域内高校、企业及科创团队提供交流合作平台，打通资源链接通道。

其中，电竞比赛的预赛和初赛将分为企业组、高校组与社会组三个组别，预计将有1000支以上队伍参与。高校创业大赛以线上和线下路演为主要形式，拟邀请20余所高校的创业团队围绕人工智能领域的数字技术、数字文化等相关赛道进行创意阐述和产品展示。赛事活动之外，主办方还将在街区设立本届嘉年华户外体验日。

为推动东升镇数字文化科技产业品牌和科创服务品牌走深走实，主办方还将定点向高校科技人才、团队及创业协会组织等，集中推介东升镇有关人才引入、企业服务和企业孵化扶持政策，招引聚合更多创新要素在区域形成双创生态体系。

据了解，凭借独特的“三区”叠加区位优势，东升镇立足区域人工智能产业方向定位，坚持“四区融合”，探索形成了集体经济与中关村科学城融合发展新格局——“东升模式”，实现从“瓦片经济”到深度服务经济、科技投资经济“迭代发展”，坚持科技园区集群化发展思路，提升区域整体产业能级，具有东升特色的科技园区服务体系逐步建立。活动的正式发布，是对东升镇积极融入中关村科学城建设的具体落实，提升东升镇数字科技品牌影响力，促进更多创新要素在区域内的聚集转化。（记者 崔爽）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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