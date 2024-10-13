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报告：民营企业成科技创新重要主体，互联网行业研发投入领先

2024年10月13日08:38 | 来源：中国新闻网
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原标题：报告：民营企业成科技创新重要主体，互联网行业研发投入领先

全国工商联12日发布的《2024中国民营企业500强调研分析报告》显示，京东集团以1.847万亿元的营业收入规模，连续两年位居民营企业500强榜首，阿里巴巴、恒力集团以9274.94亿元和8117.37亿元营收排名紧随其后，营收前三强格局与前两年保持一致。今年共有30家民营企业500强入围《财富》世界500强榜单。

从报告来看，民营企业已经成为我国科技创新的重要主体。报告显示，在研发投入榜单中，排名前十的企业分别为：华为、腾讯、阿里巴巴、比亚迪、吉利控股、百度、美团、蚂蚁科技、山东魏桥和小米。互联网公司占据其中半壁江山，腾讯连续两年蝉联互联网行业研发投入第一。

根据公开数据，华为和腾讯近年一直保持民企科技研发及创新的领跑角色。华为是目前累计获得中国授权专利最多的企业，其年报显示，截至2023年底，华为在全球共持有有效授权专利超过14万件，累计公开专利已经超过33.6万件，在全球ICT领域，尤其是5G方面，积累了大量的创新成果。

紧随其后的腾讯2023年研发投入达到640.78亿元，自2018年至今其研发投入累计超过3000亿元。截至2023年底，腾讯在全球的专利申请总数超过7.5万件，授权专利数量超过3.7万件，主要集中在人工智能、云技术、大出行、即时通讯等前沿领域，全链路自研的混元大模型等AI技术持续升级。

根据今年9月全国工商联发布的《2024研发投入前1000家民营企业创新状况报告》，互联网和相关服务业整体研发费用居前，达到2450.67亿元，平均研发强度达到6.35%，高于榜单整体平均水平。同时，互联网和相关服务业中，28家入围企业共拥有国内有效专利7.91万件，其中国内有效发明专利7.77万件，户均2773件在各行业中排名第一。

从社会贡献看，民营企业在税收贡献和拉动就业两方面表现显著。报告显示，2023年民营企业500强纳税总额达1.29万亿元，增长3.11%，吸纳就业总人数1065.75万，户均2.13万人，就业人数超5万人的企业有48家。（记者 夏宾）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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