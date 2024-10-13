原标题：稳定支持青年科技人才成长——科技部青年干部赴苏锡常调研

青年科技人才在项目申请、执行到结题的过程中面临哪些困难，在科研经费申请中对青年科技人才的支持是否充足？高校院所是否采用与其他组织合作的模式共同支持、培养青年科技人才……近日，科技部科技经费监管服务中心牵头科技部“根在基层”第14调研团，赴江苏苏州、无锡、常州，就青年科技人才稳定支持机制开展实地调研活动，通过走访、座谈、一对一访谈等形式，了解推动培养使用青年科技人才各项改革政策的落地情况，并提出相关建议。

科技人才队伍建设是发展我国科技事业的重要保障，青年科技人才是培育国家战略人才力量的重要组成。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，对深化人才发展体制机制改革进行战略部署，提出要完善青年创新人才发现、选拔、培养机制，更好保障青年科技人员待遇；扩大财政科研项目经费“包干制”范围，赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权等。

江苏的研发人员超117万人，在苏两院院士116人，国家级人才数量占全国10%以上。2023年全省全社会研发投入强度3.2%以上。在苏期间，调研团秉承“深入实际、蹲点调研、向下扎根、向上生长”的理念，先后深入苏州大学、太湖实验室、无锡高新区、常州市国家大学科技园、常州大学中以机器人产业学院、华进半导体等科研机构和企业实地走访，围绕青年科技人才支持、科研项目组织、科研经费管理使用等问题，与地方科技管理部门、大学及科研院所、新型研发机构、科技创新企业等相关单位人员开展座谈交流和访谈，深入了解青年科技人才在使用培养、评价激励等方面经验做法与成效，听取目前存在的主要问题和对国家层面的政策诉求，并就相关具体问题进行政策解读和研讨交流。

为提升调研深度和质量，活动期间，调研团青年干部认真学习领会党的二十届三中全会关于深化科技体制改革、人才发展体制机制改革做出的战略谋划与系统部署，结合各自业务工作实践细化调研方案，优化调研思路，丰富调研形式，提升调研成效。

此次调研实践活动中，青年干部向各调研单位提出了完善青年科技人才支持体系建设、强化青年科技人才创新能力培养的相关政策建议，同时，增强了助力实现高水平科技自立自强的责任感和使命感。下一步，调研团青年干部将围绕有关改革举措扎实落地，结合部门职能和调研成果，加强对青年科技人才如何稳定支持等问题的跟踪研究和系统思考，进一步助力完善青年科技人才发现、选拔、培养的体制机制，强化青年科技人才创新能力培养，鼓励支持青年科技人才“敢闯无人区”“敢啃硬骨头”。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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