原标题：工信部：加快推进5G-A、万兆光网规模商用

2024中国移动全球合作伙伴大会主论坛12日在广州举行，中国工业和信息化部总工程师赵志国在致辞中表示，要推动网络设施提质扩容，加快推进5G-A(5G网络的演进版本)、万兆光网规模商用。

自2019年6月6日正式发放5G商用牌照以来，中国持续推进5G“建、用、研”协同发展，实现了网络基础设施全球领先、关键核心技术不断突破。

赵志国表示，截至2024年8月底，中国5G移动电话用户达到9.66亿户，具备千兆网络能力的10G PON(万兆无源光网络)端口数达到2707万个，实现“县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带”。

赵志国还指出，中国人工智能核心产业规模不断提升，相关企业数量超过4500家，一批“专精特新”企业茁壮成长，技术创新的能力不断提升，科研论文产出增速达到25%。

当前，信息通信与人工智能融合已成为重要的发展趋势，是推动各领域质量变革、效率变革和动力变革的重要驱动力。赵志国建议，要面向数字化发展需要，构建基础设施协同发展的生态，推动网络设施提质扩容，加快推进5G-A、万兆光网规模商用，持续推进电信普遍服务和“宽带边疆”的建设，提升算力设施的供给能力，加快构建全国一体化的算力体系。

他还提出，发挥国家科技项目引领作用，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新，加快推动大模型算法等软硬件技术实现更大突破。（记者 刘育英 孙秋霞）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经