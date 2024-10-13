人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：加快推进5G-A、万兆光网规模商用

2024年10月13日08:41 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：工信部：加快推进5G-A、万兆光网规模商用

2024中国移动全球合作伙伴大会主论坛12日在广州举行，中国工业和信息化部总工程师赵志国在致辞中表示，要推动网络设施提质扩容，加快推进5G-A(5G网络的演进版本)、万兆光网规模商用。

自2019年6月6日正式发放5G商用牌照以来，中国持续推进5G“建、用、研”协同发展，实现了网络基础设施全球领先、关键核心技术不断突破。

赵志国表示，截至2024年8月底，中国5G移动电话用户达到9.66亿户，具备千兆网络能力的10G PON(万兆无源光网络)端口数达到2707万个，实现“县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带”。

赵志国还指出，中国人工智能核心产业规模不断提升，相关企业数量超过4500家，一批“专精特新”企业茁壮成长，技术创新的能力不断提升，科研论文产出增速达到25%。

当前，信息通信与人工智能融合已成为重要的发展趋势，是推动各领域质量变革、效率变革和动力变革的重要驱动力。赵志国建议，要面向数字化发展需要，构建基础设施协同发展的生态，推动网络设施提质扩容，加快推进5G-A、万兆光网规模商用，持续推进电信普遍服务和“宽带边疆”的建设，提升算力设施的供给能力，加快构建全国一体化的算力体系。

他还提出，发挥国家科技项目引领作用，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新，加快推动大模型算法等软硬件技术实现更大突破。（记者 刘育英 孙秋霞）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费市场“热”潮涌动 激发经济增长新动能
　　今年以来，随着大规模促消费政策的落地显效，消费规模持续扩大。近期，消费市场热点纷呈，丰富的文旅活动带动消费增长，以旧换新、发放消费券等措施助燃消费市场，消费新场景、新业态、新模式不断涌现，彰显出经济发展的生机活力。…
线下走访结合数字技术 业内加速探索求职安全路径
　　人民网北京10月12日电 （焦磊）“挂羊头卖狗肉”、有偿就业、皮包公司、虚假招聘……当前，招聘市场存在的乱象，给一些求职者造成了极大困扰。有专家表示，就业市场信息不对称、求职者获取信息的途径有限等问题是难以辨别招聘信息真伪的主要原因。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部