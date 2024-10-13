人民网记者 王绍绍

今年以来，随着大规模促消费政策的落地显效，消费规模持续扩大。近期，消费市场热点纷呈，丰富的文旅活动带动消费增长，以旧换新、发放消费券等措施助燃消费市场，消费新场景、新业态、新模式不断涌现，彰显出经济发展的生机活力。

国家税务总局增值税发票数据显示，国庆假期，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。其中，小吃、快餐行业销售收入同比分别增长8.1%和9%；露营、民宿销售收入同比分别增长43.2%和6.3%。

在重庆，当地实施以旧换新补贴政策，加强优质消费供给，推出丰富的消费优惠活动，打造多元消费场景，消费市场呈现火热态势；在云南，全省消费品以旧换新活动加力推进，补贴范围扩大至34类商品，线上补贴渠道拓展至4个平台，消费者购物体验感、获得感和便利度进一步提升。

数据显示，在刚刚过去的国庆黄金周，各地通过打折让利、线上团券等方式惠及消费者，促进家用电器和音像器材同比增长149.1%，其中冰箱等日用家电、电视机等家用视听设备同比分别增长160.8%和100.2%。家具、装饰材料、涂料等与家居装修相关的商品销售也呈快速增长态势，同比分别增长35.7%、12.9%和26.2%。

相关部门负责人表示，今年以来，国家出台一系列促进消费的政策，特别是推动大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”政策，已成为扩大内需、提振消费的重要措施。在这些政策的支持下，我国居民消费需求旺，消费市场活力足，消费驱动经济增长持续加力。

消费新场景、新业态、新模式亮点纷呈，以数字化、绿色化、融合化为特色的新型消费展现出蓬勃活力，满足了消费者的多元化需求。业内相关专家表示，消费是我国扩大内需的“主引擎”与经济增长的“压舱石”，无论是实体零售还是线上消费都呈现出持续向好的趋势。

精彩纷呈的特色主题活动在各地轮番上演，推动消费市场持续升温。在江苏南京，多家首店、多场首发活动在各大商圈“上新”，商圈围绕时尚运动、国货“潮”品、沉浸体验等策划系列活动；在浙江杭州，武林商圈消费活力迸发，紧邻西湖景区的武林夜市人头攒动，这条300米的夜市街成为旅客打卡热门地之一；在北京，多家美食餐厅在某体育场集体“出摊”，活动汇聚百余家商户和餐厅，带动餐饮消费热潮……

“火热的消费热潮再次彰显我国市场广阔，经济韧性强、潜力大。文体商旅融合加快，业态模式持续更新，将为消费持续恢复和扩大拓展新空间，消费对经济增长的主引擎作用也将进一步显现。”业内专家表示。

今年是“消费促进年”，为增强消费市场动能，各大城市纷纷响应号召，开展一系列促消费的政策，继续保持消费增长的强劲势头。

近期，广东广州鼓励各类电商平台踊跃参与，设立“广州以旧换新”活动专区，每位消费者8类家电产品累计最多补贴16000元；海南开启“琼尽所爱，机票免税我买单”的活动，共计发放900万元机票消费券和1500万元免税消费券；四川泸州发放各类消费券，其中文旅消费券可通过“云闪付”APP线上领取，对提前线上预订住宿的旅客，凭景区门票可享受全市四星级及以上酒店、酒城旅游民宿挂牌价3折……

各地持续发力，各种扩内需促消费政策持续加码，多措并举助力消费市场持续回暖。业内专家表示，要推进消费服务品质升级，让利好政策真正惠及千家万户，促进经济高质量发展，推动消费市场持续向好。

商务部相关负责人表示，未来将继续聚焦重点，多措并举，拓宽消费场景、营造消费氛围、改善消费条件，激发消费市场更大动能，推动经济持续恢复向好。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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