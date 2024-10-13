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中国移动何飚：助推低空经济展翅翱翔、行稳致远

2024年10月13日09:01 | 来源：人民网
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10月12日，以“智焕新生 共创AI+低空新时代”为主题的中国移动2024低空经济产业创新发展大会在广州举办。中国移动总经理何飚出席大会并致辞。

中国移动总经理何飚。（受访者供图）

中国移动总经理何飚。（受访者供图）

何飚表示，作为战略性新兴产业，低空经济具有科技含量高、创新要素集中、数实深度融合、产业先导等特征，不仅是交通范式的巨大变化，还将助力经济形态的转型升级，已成为新质生产力的典型代表，对我国建设现代化产业体系、推进中国式现代化具有重要意义。

何飚提出，当前，低空经济产业正迎来前所未有的发展机遇，预计到2025年，我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。作为网信领域中央企业，中国移动将坚决贯彻落实中央决策部署，勇当新质生产力的先行者、排头兵，和产业各方一道，把握信息技术从“互联网+”“5G+”迈向“AI+”的发展趋势，大力实施“AI+”行动计划，通过AI赋能低空技术革命性突破、生产要素创新性配置，全面构建低空能力体系、加速低空场景创新、推动低空生态构建，助推我国低空经济展翅翱翔、行稳致远。

一是着力构建低空信息基础设施，共同夯实低空智联底座。中国移动已建成全球规模最大的5G通信网，目前5G基站超230万个，5G-A商用城市超330个；建成5G+北斗高精度定位网，部署4400个地基增强站，实现动态厘米级定位，有力支撑带动了低空经济发展。下一步，将携手各方，打造融合化低空智联“三张网”。构建广域可靠的低空通信网，持续扩大通信覆盖，充分利旧地面网、按需新建低空网、有效复用卫星网，实现低空通信三维立体泛在覆盖。构建智能精准的低空导航网，面向广域立体空间，提升星地融合定位、动态三维航图等能力，让低空作业更加智能精准，让空域使用更加灵活高效。构建性能优异的低空感知网，发挥5G-A通感一体技术领先优势和4.9GHz黄金频段优势，加强网络新架构、融合新空口等关键技术攻关，全面提升低空感知性能。

二是着力打造低空信息服务体系，共同丰富低空应用场景。中国移动加速推动数智技术与低空经济深度融合，聚焦物流运输、公共服务、消费出行等领域，在全国多个省市打造低空行业应用，取得良好成效。下一步，将携手各方，大力推进场景应用创新，全面实施“一十百”行动，释放低空经济发展潜力。打造一个低空综合运营平台，基于自主研发的“中移凌云”平台，面向高密度、高频次、高复杂性的低空飞行活动，提供安全监管与飞行保障。打造十个低空典型应用场景。系统性规划空巡综治、低空物流、低空农技、空中览景、医疗急救、低空出行、机场空防、空域监管、应急救援、低空消防等十大典型场景，让生活方式更加灵活快捷、生产方式更加高质高效、治理方式更加安全可靠。打造百个低空示范标杆，到2025年创建100个行业标杆示范项目，推动低空应用规模复制，加速低空经济融入千行百业、服务千家万户。

三是着力深化低空产业开放合作，共同繁荣低空产业生态。中国移动积极构建低空经济产业联盟，有力推进优势资源向低空产业关键环节和重点区域汇聚。下一步，将引领上中下游、大中小企业融通发展，促进低空产业链高频互动和生态繁荣。深化联合创新，积极探索AI for Science科研范式落地，加强产学研用协同创新，全面推进“BASIC6”科创计划，在AI、安全、算力网络、6G等领域形成一批硬核成果，助力我国低空科技高水平自立自强。深化产投协作，深化产业链重点环节投资布局，构建低空经济亲戚圈、朋友圈、生态圈，实现低空经济能力互补、项目共建、资源共享。深化价值共创，以低空应用为载体，共同创新商业模式，打通从科技创新到产业创新的商业闭环，实现价值转化和产业共赢。

何飚表示，中国移动愿与产业链、价值链各方一道，把握低空经济蓬勃发展机遇，持续提升低空信息基础设施和低空信息服务水平，共同打造低空经济发展高地，以数字化、网络化、智能化助力中国式现代化。

(责编：董童、李源)
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