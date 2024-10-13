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精准施策、靶向发力，增量财政政策“多箭齐发”

人民网记者 王震
2024年10月13日09:38 | 来源：人民网
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“财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措。”

在10月12日的国新办新闻发布会上，财政部公布了一揽子财政增量政策。

继央行明确降准降息、国家发展改革委详解一揽子增量政策之后，“逆周期调节”的财政政策如期而至。

增量政策“多箭齐发”，更多政策工具“在路上”

9月26日的中共中央政治局会议强调，“要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出”。

此次公布的一揽子增量财政政策举措，主要包括四个方面：

一是加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务，地方可以腾出更多精力和财力空间来促发展、保民生。

二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升这些银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。

三是叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。

四是加大对重点群体的支持保障力度。国庆节前已向困难群众发放一次性生活补助，下一步还将针对学生群体加大奖优助困力度，提升整体消费能力。

财政部部长蓝佛安强调，“逆周期调节绝不仅仅是以上的四点，这四点是目前已经进入决策程序的政策，还有其他政策工具也正在研究中。”

组合运用政策“工具箱”，精准施策、靶向发力

“通过多种政策工具和措施，加大逆周期调节，刺激内需，促进投资，稳定就业，能有效对冲经济下行压力。” 清华大学国家金融研究院院长田轩表示，财政政策更加直接和精准，能够对特定领域和群体产生直接刺激作用，尤其是在加强民生保障、促消费、解决就业问题等方面具有突出优势。

今年以来，财政部门组合使用赤字、专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，加大财政政策力度，加强重点领域保障，积极防范化解风险，促进经济持续回升向好。

如何用好政策“工具箱”，精准施策、靶向发力？财政部也释放出明确信号。

在缓解地方化债压力方面，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。

在房地产市场方面，聚焦促进供需平衡，调整优化相关税收政策，加强新老政策的衔接，允许专项债券用于土地储备、用好专项债券收购存量房。

在兜牢基层“三保方面”，持续加大中央对地方财力性转移支付力度，拓展地方税源、适当扩大地方税收管理权限。

在扩内需、促消费方面，用好专项资金、贷款贴息等工具，完善商贸流通体系，改善消费环境；发挥政府债券牵引作用，带动有效投资，扩大国内需求。

在扩大有效投资方面，持续发挥专项债重要作用，研究扩大专项债券使用范围，健全管理机制，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本。

(责编：陈键、高雷)
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