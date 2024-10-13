人民网记者 乔雪峰

在湖北武汉阳逻港二期码头，集卡车往返穿梭、龙门吊升降腾挪，呈现出一派忙碌景象。

六名工作人员坐在港区中控室里，用电脑进行远程操作。他们根据实时视频，操纵手柄，像“抓娃娃”一样把一个个集装箱稳稳地放到集卡上。

“过去操作龙门吊，15台龙门吊需要15名司机，而且，司机要在集装箱堆场爬上爬下。”武汉阳逻港工作人员表示，如今，一名工作人员就可以同时操控两到三台龙门吊，能够节省阳逻港近七成的人工成本。“经测算，每人每月可装卸集装箱1800个，工作效率是过去的一倍。”分箱率降低20%，作业效率提升30%。”

阳逻港，是长江中上游最大的集装箱枢纽港，中西部地区的最佳“出海口”。经过十一年迅猛发展，阳逻港年均船舶进出港从16700艘次增至51000艘次，吞吐量突破6700万吨大关。其中，集装箱吞吐量从86万标箱增长至230万余标箱，年均增幅为13%，危险品吞吐量超过350万吨。

阳逻港的蓬勃发展为武汉长江中游航运中心建设注入了强劲动能，也是近年来长江航运高质量发展的一个缩影。

10月12日，由交通运输部政策研究室、交通运输部长江航务管理局（以下简称长航局）联合主办的第四届“我家住在长江边”主题宣传活动在武汉启动。交通运输部政策研究室副主任张清春在启动仪式上指出，活动旨在通过展示绿色长江、流动长江、富饶长江构成的长江新图景，让大众感受长江航运高质量发展新成效，看见“长江的美好”，领略长江的“文化美”，触摸长江沿岸的“民生美”。

长航局副局长桓兆平在启动仪式上表示，作为长江人讲好长江故事，以长江之美展示中国之变，以长江之好不断增进沿江百姓“家住长江边”的获得感、幸福感，推动共绘多彩长江新图景，共谱交通强国新篇章。

作为国家综合立体交通网的重要组成，长江的运输规模自2005年起稳居世界内河第一。在一艘艘货轮往来交织的繁忙图景里，长江黄金水道日益成为畅通国内国际双循环的大动脉。

长航局运输服务处处长熊宇表示，今年以来，长江黄金水道的货运规模继续扩大、客运质效不断提升、运输结构持续优化，在支撑全社会物流成本的降低、畅通国内国际双循环、服务长江经济带国家战略实施等方面，继续发挥重要的保障作用。

数据显示，今年以来，长江航运延续平稳增长势头，1-9月长江干线港口货物吞吐量预计达到29.2亿吨，同比增长2.8%，货运规模稳居世界内河第一。1-9月，49艘长江省际游轮累计完成客运量94万人，近5年先后投用7艘150米级大型游轮，一批大型豪华游轮软硬件设施已达到国际领先水平。国庆期间长江滨江游轮客运量达到40万人，同比增长31.9%，成为重要的旅游客运载体和城市形象窗口。

万吨级江海直达船首次直航重庆，11.6米吃水船舶首次进出南京，特定航线江海直达船总运力规模达到23万载重吨，上半年长江干线港口集装箱铁水联运量31.8万标箱，同比增长25.7%，规模快速增长。“物畅其流、人享其行”的长江航运金字招牌熠熠生辉，长江黄金水道的含“金”量更足，长江航运高质量发展的目标正在加速实现。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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