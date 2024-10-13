新华社北京10月13日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局13日发布数据，9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点，环比持平。

“CPI同比涨幅略有回落，主要是受上年同期对比基数走高影响。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说。

统计数据显示，9月份，食品价格同比上涨3.3%，涨幅比上月扩大0.5个百分点，影响CPI同比上涨约0.61个百分点。食品中，鲜菜、猪肉和鲜果价格分别上涨22.9%、16.2%和6.7%，涨幅均有扩大；牛肉、羊肉、鸡蛋、鸡和奶类价格降幅在1.9%至13.1%之间，降幅略有扩大。

9月份，非食品价格由上月同比上涨0.2%转为下降0.2%，影响CPI同比下降约0.19个百分点。非食品中，能源价格下降3.5%，降幅比上月扩大2.5个百分点。扣除能源的工业消费品价格下降0.2%，降幅与上月相同，其中新能源小汽车和燃油小汽车价格分别下降6.9%和6.1%，降幅均有收窄；中药材、家用纺织品和金饰品价格涨幅在3.9%至22.5%之间。服务价格上涨0.2%，涨幅回落0.3个百分点，其中旅游价格由上月上涨0.9%转为下降2.1%；飞机票和宾馆住宿价格分别下降14.1%和5.6%，降幅均有扩大。

据测算，在9月份0.4%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.5个百分点，上月为-0.3个百分点；今年价格变动的新影响约为0.9个百分点，与上月相同。

9月份，受国际大宗商品价格波动及国内市场有效需求不足等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.8%，降幅比上月扩大1.0个百分点；环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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