人民网北京10月13日电 （记者黄盛）中国人民银行网站发布消息显示，为贯彻党中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的决策部署，以绿色金融高质量发展助力美丽中国建设，近日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》（以下简称《意见》），从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。

具体来看，《意见》明确，聚焦美丽中国建设实际需要，统筹谋划一批标志性重大工程项目，加大对接融资支持。按照协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求，围绕美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复等重点领域，搭建美丽中国建设项目库，有效提升金融支持精准性。

《意见》表示，要着力提升金融机构绿色金融服务能力，丰富绿色金融产品和服务。银行、保险、证券、基金等金融机构要立足职能定位，通过完善工作机制、优化流程管理、推动金融科技应用、强化队伍建设等健全内部管理体系，提升绿色金融供给质量。持续加大绿色信贷投放，发展绿色债券、绿色资产证券化等绿色金融产品，强化绿色融资支持。聚焦区域性生态环保项目、碳市场、资源环境要素、生态环境导向的开发（EOD）项目、多元化气候投融资、绿色消费等关键环节和领域，加大绿色金融产品创新力度。

《意见》提出，要强化实施保障，发挥各部门政策协同合力。建立部门协调机制，完善政银企对接平台和政策保障体系。完善配套基础制度，推动建立统一的绿色金融标准体系，健全碳核算标准和方法。优化激励约束机制，对绿色金融政策实施情况开展评估。健全风险防控机制，加强对重点领域项目融资情况的监测分析。

对此，中国人民银行有关部门负责人表示，推进美丽中国建设需要统筹推进能源和产业结构调整、污染治理、生态保护等多个方面，涉及行业多、投资周期长、融资需求大，发展绿色金融是服务美丽中国建设的客观需要，也是金融高质量发展的重要着力点，因此《意见》旨在推动健全金融支持美丽中国建设的政策体系。

上述负责人也表示，将通过细化标准要求、开展专项培训等，指导金融机构在支持美丽中国建设重点领域的同时，重点关注绿色贷款、绿色债券的真实环境效益，强化环境信息披露，确保资金投向符合绿色低碳发展要求。

中信建投证券政策研究组首席分析师胡玉玮认为，目前初步确立了“三大功能”、“五大支柱”的绿色金融发展政策思路，并通过一系列拆解量化指标来实现碳达峰、碳中和目标。银行、保险、基金和信托等金融机构应根据自身特点，采取相应措施扎实推进绿色金融发展，如优化内部管理制度、完善信贷审批流程、提高绿色项目评估认证能力、加强绿色金融相关风险管理、建立绿色金融考核评价体系、丰富绿色金融产品和服务供给、建立气候变化相关风险评估预测模型、支持重点行业和领域绿色转型、加强环境风险评估等。

另据记者了解，今年以来，中国人民银行持续发力绿色金融，继续实施碳减排支持工具，新增纳入部分地方法人金融机构和外资金融机构；发挥结构性货币政策工具和绿色债券的政策导向作用，推动绿色金融产品和市场发展；建立健全绿色金融服务美丽中国建设工作机制，加强产业部门、金融部门、经营主体协同合作，促进绿色贷款较快增长；加强绿色债券评估认证机构自律管理，推动绿色债券市场高质量发展。

截至今年6月末，碳减排支持工具余额5478亿元，累计支持金融机构发放碳减排贷款超1.1万亿元，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款余额为2194亿元；绿色贷款余额34.8万亿元，同比增长28.5%；绿色债券累计发行3.71万亿元，其中绿色金融债累计发行1.54万亿元，为金融机构投放绿色信贷提供稳定资金来源。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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