人民网北京10月13日电（记者 车柯蒙）国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，今年前三季度，我国经济运行总体平稳，稳中有进，新质生产力加快发展，统一大市场稳步推进，绿色低碳转型提速，在工业运行、新动能产业、设备更新和消费品以旧换新等多个领域呈现积极亮点。

一是工业运行总体平稳，装备制造业支撑明显。增值税发票数据显示，今年前三季度，全国工业企业销售收入同比增长3.6%。其中，装备制造业同比增长5.3%，特别是计算机通信设备制造业、仪器仪表制造业等先进制造业发展向好，同比分别增长13.5%和10.5%。9月份，装备制造业销售收入同比增长4.2%，较8月份增速加快1.5个百分点。

二是新质生产力加快成长，数实融合日益深化。增值税发票数据显示，今年前三季度，高技术产业销售收入同比增长11.6%。其中，高技术服务业、高技术制造业同比分别增长13.7%和8.6%，反映创新产业持续壮大。数字经济核心产业销售收入同比增长7.7%，反映数字产业化稳步推进。9月份，高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长11%和4.9%，较8月份增速分别加快2.1个和1.3个百分点。

三是“两新”发展势头良好，9月份提速明显。今年前三季度，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长6.5%，其中9月份同比增长5%，较8月份增速加快2.4个百分点。受国家鼓励、地方支持和企业让利等因素带动，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长10.2%和6.5%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长13.9%和10.5%。9月份，上述四个行业销售收入同比分别增长29.6%、16.3%、7%和6.2%，均明显快于8月份增速。

四是绿色低碳加快发展，新能源产业增长较快。增值税发票数据显示，今年前三季度，生态保护和环境治理业销售收入同比增长11.4%，其中9月份同比增长12.7%。新能源、节能、环保等绿色技术服务业同比分别增长22.5%、18.7%和6%。清洁能源产业保持较快增速，太阳能、水力、风力发电同比分别增长30.3%、13.6%和10.9%；新能源车制造业同比增长31.8%。

五是交通物流更加畅通，统一大市场建设稳步推进。增值税发票数据显示，今年前三季度，交通运输物流业销售收入同比增长10%，特别是多式联运和运输代理、邮政快递业同比分别增长33.5%和11.3%，其中9月份交通运输物流业同比增长10.6%。全国省际间销售额同比增长2.5%，较全国企业销售收入总体增速快1.1个百分点，反映省际间商品服务贸易较为畅通。

国家税务总局有关司局负责人表示，从税收数据反映出的经济发展亮点来看，我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变。税务部门将深入贯彻落实党中央、国务院“有效落实存量政策，加力推出增量政策，努力完成全年经济社会发展目标任务”的重大部署要求，继续不折不扣落实好已明确的各项税费支持政策，配合相关部门及时研究推出新的增量政策，进一步推动经济持续回升向好。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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