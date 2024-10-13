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2024年全国数字乡村创新大赛决赛及颁奖仪式在山西大同举行

2024年10月13日13:48 | 来源：中国网信网
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原标题：2024年全国数字乡村创新大赛决赛及颁奖仪式在山西大同举行

10月11日至12日，2024年全国数字乡村创新大赛决赛及颁奖仪式在山西大同举行。中央网信办副主任、国家网信办副主任王崧，农业农村部党组成员李敬辉，山西省委常委、大同市委书记卢东亮出席颁奖仪式并致辞。山西省委常委、宣传部部长张吉福出席颁奖仪式。

王崧表示，数字乡村是推进乡村全面振兴的战略方向，也是数字时代推进农业农村现代化进程的必由之路。中央网信办高度重视数字乡村建设工作，把举办全国数字乡村创新大赛作为推动数字乡村发展的重要举措。要通过大赛，更广泛发现和培育优秀人才，带动乡村产业发展，为乡村振兴注入新动能；要系统打造具有持续生命力的数字乡村领域品牌活动，推动大赛成果转化，促进数字强农惠农富农；要把大赛打造成为传播数字乡村建设成果的宣传平台，营造数字乡村建设的良好氛围。

李敬辉表示，智慧农业是现代农业的发展方向，是建设农业强国的重要抓手，也是数字乡村的重要内容。近年来，农业农村部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同各地各部门加快推进数字乡村和智慧农业建设，取得了阶段性成效。希望所有参赛组织和个人继续保持比学赶超的激情，努力为推进数字乡村和智慧农业建设贡献自己的智慧。

卢东亮表示，大同市坚持数字赋能乡村振兴，抢抓国家数字乡村试点机遇，积极打造“数字+农业”“数字+电商”“数字+普惠服务”“数字+乡村治理”等应用场景，努力探索具有大同特色的经验路径；通过大赛，要持续碰撞思想、擦出火花、结出硕果，为数字乡村发展催生更多实践成就。

全国数字乡村创新大赛已连续举办两年，今年共设置3大赛道、10大方向、20个拟设场景。大赛启动以来，得到了全国各地网信、农业农村等部门的大力支持和社会各界的积极响应。经各省（区、市）初赛推荐、组委会集中复赛和现场决赛的层层选拔，最终评出一等奖3个、二等奖6个、三等奖12个、优胜奖30个、创新创意奖11个、优秀组织奖20个、突出贡献奖4个。

颁奖仪式上，有关领导嘉宾为获奖单位（团队）颁奖，部分获奖代表作了交流发言。同时，举行了“山西省特优农产品直播季”活动启动仪式。大赛期间，还举办了投资机构见面会，并邀请参赛选手、嘉宾走进大同市西谷庄村、唐家堡村和坊城新村，现场观摩“北斗+智慧农业”“智慧黄花基地”和“5G+数联网智慧云州综合平台”等数字乡村应用案例与成果。

本次大赛以“数字赋能乡村振兴 创新引领乡村未来”为主题，由中央网信办、农业农村部指导，中国网络社会组织联合会、农业农村部信息中心、山西省委网信办、山西省农业农村厅主办，央视网、大同市委网信办、大同市农业农村局、启迪之星承办。中央网信办、农业农村部有关部门负责同志，部分省（区、市）党委网信办、农业农村部门负责同志，大赛拟设场景地区负责同志，山西省直有关部门、各市党委网信办、农业农村部门相关同志，山西省数字乡村试点地区相关同志，投资机构代表、参赛代表、媒体记者、数字乡村建设领域企业和商业网站平台代表等参加活动。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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