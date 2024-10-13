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好品中国 | 延安苹果又红了

2024年10月13日13:52 | 来源：人民网
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金秋十月

正是苹果等时令水果

大量上市的季节

不同产地、各色品种

争相竞争人们的味蕾

足以让“选择困难症”犯难

而这或许也是

身在苹果生产大国特有的

“甜蜜烦恼”

黄土高原上的“苹果自由”

中国是世界

第一大苹果生产国

2022年苹果产量4757.2万吨

接近世界第二到第十

苹果生产国产量之和的两倍

人均产量达到33.7公斤

除广东、广西、海南等

几个南方省份外

全国各地几乎都有产量报告

水果生产大省陕西

苹果面积、产量

均稳居全国第一

2022年

全省苹果面积924.1万亩

占全国的31.5%

产量1302.7万吨

占全国的27.4%

陕西苹果分为渭北南部

渭北北部和陕北山地

三大产业带

延安、咸阳、渭南

榆林、宝鸡、铜川

6个苹果主产市

苹果面积、产量分别占

全省的99.6%、99.5%

48个苹果基地县(区)中

苹果面积30万亩以上的有11个

产量50万吨以上的有7个

从品种看

全省超过千亩种植规模的

品种有50多个

其中富士系仍为主栽品种

占比75%左右

以瑞雪、秦脆、鲁丽、红思尼克等

为代表的新优品种

占比接近20%

圣地延安的“苹果传奇”

延安

世界最佳苹果优生区之一

种植面积居全国地级市之首

“要想富，先栽树

苹果树，摇钱树……”

这首《劝君栽树歌》

当地很多人都会唱

歌谣的背后

是几代人谱写的

“苹果传奇”

苹果树扎根延安

离不开大生产运动

1940年

针对当时蔬菜瓜果种类单调

品种少、质量差的状况

陕甘宁边区延安自然科学院

组织引进了国光、红玉

黄元帅等苹果苗木

在光华农场进行培育栽植

开启了延安现代苹果种植的历史

此外边区民间也有

优良品种引进者

1947年春

洛川农民李新安

用毛驴从河南灵宝县

驮回200棵苹果树苗

自发开展种植

这些优良品种的引进栽培

为后来陕北地区水果多样化发展

打下了坚实基础

改革开放后

当地大力支持农户种植苹果

建立百万亩苹果基地

如今

延安苹果种植面积

达332.8万亩

226万人口中

有约100万人从事

苹果产业相关工作

洛川等县苹果收入

占到果农收入的90%以上

黄河边上的“被子”与“票子”

延安位于黄河中游

属黄土高原丘陵沟壑区

海拔较高、土层深厚

日照充足、昼夜温差大

是苹果生长的理想之地

所产苹果

个大、色艳、细脆、香甜

品种近70个

其中大部分为富士

新红星、元帅等优良品种

目前

延安建成166.81万吨

苹果冷气库

搭上中欧班列

从“卖一季”变成“卖四季”

从“卖全国”变成“卖全球”

除了苹果鲜果

苹果汁、苹果醋、苹果酒

苹果脆片等加工品

也在不断丰富延安苹果

的赏味方式

发展山地苹果

解决干旱、增肥补水问题

至关重要

延安利用“肥水坑制备”技术

既能培肥地力、改善土壤水分

又能够充分利用降雨

保证苹果树的稳产增产

还在退耕还林

黄河流域生态保护中

发挥着积极作用

让苹果园成为黄河边上的

绿色“被子”

和农民增收致富的

生态“票子”

全国特产“大摸底”

你还有哪些地域好物推荐？

人民网《好品中国》栏目

与你一起发现更多“中国好品”！

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 马盛楠 刘云

策划｜翟巧红 姜越

作者｜邓楠 吴超 王丽

字体｜万祥生

设计｜姜越

支持｜陕西省农业农村厅 陕西省果业中心

数据｜《中国农村统计年鉴2023》《陕西统计年鉴2023》《陕西果业发展比较研究2023》 联合国粮食及农业组织统计数据库

(责编：杨虞波罗、高雷)
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