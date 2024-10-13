原标题：银联国际与越南转接网络NAPAS签署合作备忘录

10月13日，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付，提升中越人员跨境支付体验。中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰、NAPAS董事长NGUYEN QUANG HUNG（阮光兴）出席签约仪式。

董俊峰表示，银联作为国家重要金融基础设施和全球领先的国际卡组织，在完善自身受理网络建设的基础上，积极推进与境外本地支付网络互联互通，共建开放、包容的支付生态环境。这一合作模式已在东盟国家广泛落地。此次合作是最新成果，将为中越居民跨境往来提供便捷金融支付服务，助力中越高质量推进共建“一带一路”倡议，服务高水平对外开放。

2021年，NAPAS推出国家二维码VietQR。在此背景下，银联积极推进银联二维码与VietQR互联互通。前期，VietQR受理商户已支持云闪付APP、境内支持“云闪付网络支付平台”的钱包、境外银联标准钱包扫码支付。2024年8月19日，中越两国央行签署合作谅解备忘录，进一步促进双方在跨境支付互联互通等领域的合作。基于两国央行合作框架，银联国际与NAPAS深化合作，向越南本地钱包大规模开放网络。未来，越南本地VietQR钱包将可在包括中国在内的47个国家和地区直接扫银联二维码支付。

此次合作具有重要市场意义：一是提升银联对跨境人员的双向服务能力，便利越南来华人员跨境支付便利度。二是助力当地支付产业转型，支持当地钱包将使用范围拓展至全球网络，升级用户服务能力。三是将对周边国家支付网络合作起到示范作用，深化中国与东盟间支付网络互联互通水平。

“网络互联互通”是银联基于二维码网络推出的创新业务合作模式，通过与境外二维码网络一点对接，即可快速、大规模相互开放受理网络，自推出以来，即受到境外产业各方广泛认可。截至目前，韩国、斯里兰卡、柬埔寨、马来西亚、老挝本地二维码网络已先后与银联达成相关合作，带动银联二维码境外受理商户增至800万家，规模效应不断显现。

银联受理网络已延伸至183个国家和地区。境外超6900万家线上线下商户支持银联卡，83个国家和地区累计发行近2.5亿张银联卡。其中，东南亚整体ATM和POS覆盖率超90%，东盟十国全部支持银联移动支付服务，累计发行银联卡近5000万张，并落地超30个银联合作钱包。在越南，当地超90%的商户POS终端已支持银联卡，超6万家商户支持二维码，多家本地机构规模化发行银联卡并落地多款银联合作钱包。

(责编：董童、李源)

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