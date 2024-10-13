人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

深圳出台地方标准规范个人破产流程

2024年10月13日16:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社深圳10月13日电（记者陈宇轩）记者13日从深圳市破产事务管理署了解到，深圳市市场监督管理局近日批准并发布了《个人破产申请前辅导服务规范》，以地方标准的形式规范了政府部门开展个人破产申请前辅导服务工作的流程及相关要点，提升了工作流程的科学性、实用性、专业性、有效性，进一步完善了个人破产制度。

　　深圳在国内率先探索个人破产制度。2021年3月1日，《深圳经济特区个人破产条例》正式施行，专门处理个人破产事务的政府部门深圳市破产事务管理署同日挂牌成立。针对个人破产申请过程中出现的对制度理解不到位、填报不规范、审查效率低等问题，深圳规定自2022年6月起，个人破产申请人应先参加深圳市破产事务管理署组织的申请前辅导并取得参加回执，方可向法院提出个人破产申请。

　　此次出台的地方标准，围绕个人破产申请前辅导这一个人破产流程中的关键环节，在个人破产申请前辅导服务工作的基本原则、组织机构、人员配备、设施设备、服务流程、服务内容、预约登记、预约审核、辅导排期、组织辅导、发放回执、档案管理、信息共享、服务评价与改进等方面提出了明确的要求。

　　深圳市破产事务管理署相关负责人表示，这项标准为政府部门提供了一套标准化的个人破产申请前辅导服务指引，将有效提高辅导服务工作的质量和效率。

　　深圳市中级人民法院数据显示，自《深圳经济特区个人破产条例》施行至2024年8月底，深圳破产法庭已受理了350多宗个人破产案件。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
好品中国 | 延安苹果又红了
　　金秋十月 正是苹果等时令水果 大量上市的季节 不同产地、各色品种 争相竞争人们的味蕾 足以让“选择困难症”犯难 而这或许也是 身在苹果生产大国特有的 “甜蜜烦恼” 黄土高原上的“苹果自由” 中国是世界 第一大苹果生产国 2022年苹果产量4757.2万吨 接近世界第二到第十 苹果生产国产量之和的两倍 人均产量达到33.…
从税收数据看经济运行亮点：“两新”势头发展良好 新质生产力加快成长
　　人民网北京10月13日电（记者 车柯蒙）国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，今年前三季度，我国经济运行总体平稳，稳中有进，新质生产力加快发展，统一大市场稳步推进，绿色低碳转型提速，在工业运行、新动能产业、设备更新和消费品以旧换新等多个领域呈现积极亮点。 一是工业运行总体平稳，装备制造业支撑明显。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部