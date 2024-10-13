10月12日上午，财政部部长蓝佛安在国务院新闻办发布会上宣布，为进一步支持经济稳定增长，努力完成全年经济增长目标，将在近期推出一揽子有针对性的增量政策举措。这些措施主要包括：一是较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务；二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；三是叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；四是加大对重点群体的支持保障力度。

财政是国家治理的基础和重要支柱，是开展宏观调控的重要手段。今年以来，我国强化宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策适度加力、提质增效，组合使用赤字、专项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等多种政策工具，加大财政政策力度，加强重点领域保障，积极防范化解风险，促进经济持续回升向好。

在前期政策效应持续释放的基础上，财政部最新公布的增量政策“组合拳”，继续围绕化风险、扩财力、惠民生、助实体来加力施策、创新施策，既锚定全年经济社会发展目标，发力解决当前经济运行中存在的突出困难和问题；也重视解决经济中长期发展中的重大问题，强化打基础、利长远、可持续，受到各方广泛关注和积极评价。

防范化解地方政府债务风险是事关发展和安全、事关财政可持续发展的重大问题。拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。

通过这一措施，可实现部分隐性债务显性化，使债务更加公开透明；同时，以利率更低、周期更长的政府债券置换举债成本高、周期短的隐性债务，以时间换空间，将大大减轻地方债务压力，使地方政府能腾出更多的资源发展经济和提供公共服务，提振经营主体信心，巩固基层“三保”。

这无疑是一场政策及时雨。

根据政策安排，中央财政从地方政府债务结存限额中安排4000亿元，补充地方政府综合财力。充实地方政府“钱袋子”，有助于尽快清理拖欠企业账款，让企业“舒活筋骨、加油干”；有助于落实好民生政策，改善居民预期、激发消费潜能；有助于地方强化科技、教育等重点支出保障，把乡村全面振兴、绿色发展等重大战略和党中央确定的各项政策落实到位，从根本上夯实地方经济社会发展根基。

国有大型商业银行是服务实体经济的主力军，是维护金融稳定的压舱石。资本是商业银行持续经营的“本钱”，也是银行推动实体经济增长、促进经济结构调整、防范各类风险的基础。

过去几年，一些地方中小银行资本金已经进行了补充。在当前形势下，通过适当方式，支持国有大型商业银行进一步增加核心一级资本，不仅能够提升银行的经营能力和盈利能力，而且可以发挥资本的杠杆撬动作用，增强信贷投放能力，进一步加大服务实体经济发展的力度，为推动宏观经济持续回升向好、提振市场信心提供更加有力的支撑。

房地产政策一头牵着千家万户，一头连着宏观经济。此次财政政策“组合拳”中，允许专项债券用于土地储备，既可以调节土地市场的供需关系，减少闲置土地，增强对土地供给的调控能力，又有利于缓解地方政府和房地产企业的流动性和债务压力；用专项债券来收购存量商品房用作各地的保障性住房，以及将保障性安居工程补助资金更多用于支持消化存量房这两项措施，既可以消化存量商品房，促进房地产市场的供需平衡，又可以优化保障房的供给，满足广大中低收入人群的住房需求。

财政部表示，还将抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策，“持续加强财政政策与其他政策的协调，加强中央与地方的联动，加强新老政策的衔接，打好组合拳，坚定不移推动房地产市场止跌回稳。”

在加大对重点群体的支持保障力度方面，国庆节前财政部门已向困难群众发放一次性生活补助，下一步还将针对学生群体，将国家奖学金和助学金、国家助学贷款等政策提标扩围。蓝佛安表示，“当前基层‘三保’呈现总体平稳、局部偏紧的态势。根据全国基层财力总量测算，‘三保’底线是有保障的”，财政部门将通过压实各方责任、增强地方财力、强化库款调度、缓解债务压力、加强动态监测等举措，兜牢“三保”底线。

“逆周期调节绝不仅仅是以上的四点”“其他政策工具也正在研究中，比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”……发布会上蓝佛安的表态传递坚定信心：“我们将按照党中央决策部署，统筹发展与安全，结合经济形势、宏观调控需要、财政收支状况等因素，合理运用好债务政策工具，促进经济持续向好。”“中国财政有足够的韧劲，通过采取综合性措施，可以实现收支平衡，完成全年预算目标，请大家放心！”

中国经济韧性强、潜力大、活力足，财政政策“组合拳”的持续发力，将有力推动经济运行持续企稳回升，推动高质量发展取得新的更大成效。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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