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华为曹明：AI入端驱动5G-A融合 推动智能终端全场景应用

人民网记者 任妍
2024年10月13日16:44 | 来源：人民网
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随着人工智能技术的迅猛发展，AI正在加速融入我们的日常生活，成为推动社会变革的重要力量。从手机到智能家居，再到自动驾驶和具身机器人，AI终端的广泛应用正在重塑产业格局。

近日，华为公司副总裁、无线网络产品线总裁曹明在接受记者采访时表示，AI与5G-A的深度融合将为各行业带来无限可能，推动“万智互联”时代的到来。未来，AI不仅将改变我们的生活方式，还将带来更高效的生产力，推动社会的全面进步。

新一轮人工智能热潮到来，2024年被称为AI入端的“元年”。对此，曹明认为，AI将成为首个在固定端和移动端同时普及的业务，并且向手机、手表、眼镜甚至交通工具和具身智能机器人等多样化AI终端演进，给产业巨大的想象空间，同时AI终端和人的交互从传统的语音文字交互，走向视频，空间、情感等全模态交互，带来全场景的类人服务和高品质的智慧生活。

“现在具有AI功能的APP达到300多万款，超过传统APP商店的应用总数，预计到2030年，将有70%的终端都会支持AI。”曹明表示，“AI入端”将催生更多智能化的软硬件，呼唤更加完备先进的5G-A网络底座能力，打造现代化的产业体系，为工作、生活、娱乐等社会图景带来巨大提升。

AI服务“无处不在”的发展趋势，考验网络信息的速度、稳定、时延，对网络基础设施提出了更高要求。今年6月，工信部在《引领5G-A技术及产业发展行动倡议》中提出，加速5G-A关键技术突破，赋能千行百业数字化转型。

曹明表示，5G-A与AI之间的融合，使得多形态的终端能够无时无刻、无处不在地连接起来，将实现“人智联、家智联、车智联、物智联和行业智联”的五智联，迈向万智互联、人机共生的智能世界。

举例来说，以前出游规划行程要先花10—15个小时搜集景点、交通、餐饮和住宿等各种信息，非常耗时费力，现在用户仅需对手机中的AI程序说出旅行目的地，就可以生成一份全面的攻略安排和出行建议；再比如北京等大都市，很多人每天要耗费1—2小时在通勤和堵车上，随着智能驾驶普及，可以大幅提升交通效率、减少交通事故；AI时代涌现的具身智能机器人，不仅能模拟人的外形和声音，还可以辅助人们完成简单的家务、陪伴和看护老人等工作，还能深入各行各业，参与生产制造流程中，让人看到AI入端带来的社会价值。

海量场景需求刺激了基础设施建设，在曹明看来，中国有丰富的频谱资源，最全的产业链，以及最具活力的创新生态，“所以中国有条件建设全球最好的5G-A网络，华为将提供端到端的5G-A网络解决方案，通过和产业联合的技术创新，助力运营商打造极致体验，极简绿色网络。”

对于AI和5G-A融合发展的未来图景，曹明认为，至少10年内，移动AI都将是产业升级的巨大驱动力，让AI助手、智能驾驶、智慧工厂更加普及，推动社会生产力的跨越升级。

“5G-A网络发展的深度决定了移动AI时代的高度，让我们共建移动AI时代的数字基座，共享数字红利。”曹明说。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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