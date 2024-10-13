人民网记者 车柯蒙

当前，随着5G-A商用与入端元年的到来，为社会工作与生活带来了巨大的变化。近日，清华大学副教授、面壁智能联合创始人兼首席科学家刘知远在接受记者采访时表示，“5G-A与AI的融合发展，目前还处于刚刚起步的阶段，未来将会迎来非常大的发展浪潮。”

刘知远指出，公众对于AI的印象，大多源自2023年以ChatGPT为代表的大语言模型所带来的自然语言交互体验。与之前的人工智能技术方案相比，以大模型为代表的技术最大的特点是通用性。在此之前，人工智能技术更多是专用智能，一个模型往往只能完成某一类任务，如人脸识别或机器翻译。然而，在大模型时代，一个模型可以同时完成非常多的任务，这种通用的特点标志着人工智能技术的重要成熟。

刘知远认为，以大模型为代表的新型人工智能技术，让我们迈向了通用人工智能时代，或称之为“AGI”（Artificial General Intelligence）。AGI具有“无所不能”和“无所不在”两大特点。前者意味着AGI可以像人一样解决各种困难挑战；后者则是指智能可以在很多不同的、距离用户最近的终端上实现，如手机、个人电脑等便携设备。在这种无所不能的大模型和无所不在的端侧模型的共同支持下，5G又能将它们连接在一起，满足用户各方面的需求，实现“无所不会”。

同时，刘知远也提出了AI发展面临的挑战。从技术层面来看，接下来要解决的是三个层面的问题：一是找到人工智能的科学理论基础，以支持其科学的探索和发展；二是如何利用科学理论帮助人类社会更加高质量、高效地制造智能的大模型；三是如何将大模型、人工智能入端，实现全世界的智能个体充分连接，形成“群体智能”。

对于5G-A与AI的融合发展，刘知远认为未来几年至十年将会迎来大浪潮。“这一轮开启的人工智能浪潮，会像历史上的互联网、移动互联网一样，是一次全新的科技革命所引领的巨大浪潮。这个浪潮会深入到我们非常细微的各个层面，我们每个人都应该积极地去拥抱这个时代，成为这个时代的贡献者、参与者。”

(责编：杨虞波罗、高雷)

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