人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民会客厅——

面壁智能刘知远：5G-A 与 AI 融合将迎来新发展浪潮

人民网记者 车柯蒙
2024年10月13日16:44 | 来源：人民网
小字号

当前，随着5G-A商用与入端元年的到来，为社会工作与生活带来了巨大的变化。近日，清华大学副教授、面壁智能联合创始人兼首席科学家刘知远在接受记者采访时表示，“5G-A与AI的融合发展，目前还处于刚刚起步的阶段，未来将会迎来非常大的发展浪潮。”

刘知远指出，公众对于AI的印象，大多源自2023年以ChatGPT为代表的大语言模型所带来的自然语言交互体验。与之前的人工智能技术方案相比，以大模型为代表的技术最大的特点是通用性。在此之前，人工智能技术更多是专用智能，一个模型往往只能完成某一类任务，如人脸识别或机器翻译。然而，在大模型时代，一个模型可以同时完成非常多的任务，这种通用的特点标志着人工智能技术的重要成熟。

刘知远认为，以大模型为代表的新型人工智能技术，让我们迈向了通用人工智能时代，或称之为“AGI”（Artificial General Intelligence）。AGI具有“无所不能”和“无所不在”两大特点。前者意味着AGI可以像人一样解决各种困难挑战；后者则是指智能可以在很多不同的、距离用户最近的终端上实现，如手机、个人电脑等便携设备。在这种无所不能的大模型和无所不在的端侧模型的共同支持下，5G又能将它们连接在一起，满足用户各方面的需求，实现“无所不会”。

同时，刘知远也提出了AI发展面临的挑战。从技术层面来看，接下来要解决的是三个层面的问题：一是找到人工智能的科学理论基础，以支持其科学的探索和发展；二是如何利用科学理论帮助人类社会更加高质量、高效地制造智能的大模型；三是如何将大模型、人工智能入端，实现全世界的智能个体充分连接，形成“群体智能”。

对于5G-A与AI的融合发展，刘知远认为未来几年至十年将会迎来大浪潮。“这一轮开启的人工智能浪潮，会像历史上的互联网、移动互联网一样，是一次全新的科技革命所引领的巨大浪潮。这个浪潮会深入到我们非常细微的各个层面，我们每个人都应该积极地去拥抱这个时代，成为这个时代的贡献者、参与者。”

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
面壁智能刘知远：5G-A 与 AI 融合将迎来新发展浪潮
　　当前，随着5G-A商用与入端元年的到来，为社会工作与生活带来了巨大的变化。近日，清华大学副教授、面壁智能联合创始人兼首席科学家刘知远在接受记者采访时表示，“5G-A与AI的融合发展，目前还处于刚刚起步的阶段，未来将会迎来非常大的发展浪潮。…
华为曹明：AI入端驱动5G-A融合 推动智能终端全场景应用
　　随着人工智能技术的迅猛发展，AI正在加速融入我们的日常生活，成为推动社会变革的重要力量。从手机到智能家居，再到自动驾驶和具身机器人，AI终端的广泛应用正在重塑产业格局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部