人民网记者 车柯蒙

随着5G技术持续演进，其升级版5G-A正式进入商用元年。当前，产业各界期待5G-A进一步助力探索新应用、挖掘新价值、融合新产业。同时，业内分析认为，技术的革新与扩展或将成为推动现代化产业体系建设的重要引擎。

日前，中国移动首席专家王大鹏接受《人民会客厅》栏目采访时表示，5G-A是对5G能力的升级。5G-A不仅提升了5G的速率、确定性和连接数，还将原有的“能力三角”扩展为“能力六角”，新增了通感一体、通算智一体和天地一体等新能力。

“这些能力的增强和拓展，将为C端和B端用户带来更加优质的应用体验。”据王大鹏介绍，在北京工体元宇宙中心，基于中国移动5G-A的元宇宙数实融合体验业务提供了沉浸式的体验；在首钢SoReal科幻乐园，5G-A实现了超密集XR竞技游戏的试点，可同时支持数十位玩家流畅体验游戏。

技术攻“尖”、应用拓“新”，彰显了5G-A在连接、计算和数据方面的强大优势。王大鹏强调，5G-A通过提供确定性网络和空天地一体技术，保障了AI服务质量并实现泛在连接；通过广泛算力资源，提升AI计算能力；借助通感一体、无源物联等技术，为AI提供丰富数据来源，推动了技术创新发展。

业内认为，时值千行万业从“+AI”向“AI+”迈进的关键阶段，5G-A商用元年与AI入端元年的交汇，将为产业发展带来新的机遇。在王大鹏看来，5G-A与AI是相互赋能、共赢发展的，AI的智能感知、智能决策、智能预测、智能建模等能力，可以促进5G-A网络效率和用户感知的发展；而5G-A网络丰富的算力资源和多元化的业务保障能力，将促进AI的普惠泛在发展。

当前，尽管5G-A与AI融合看似前景光明，但在推进过程中仍面临效果不确定性、跨域协同和模型泛化性等挑战。对此，王大鹏提出三大举措：构建网络智能化测评体系、明确网络各域分工、优化AI训练和推理效率，以扫清融合障碍，推动两者在更广泛的领域实现协同发展。

畅想5G-A与AI的发展前景，王大鹏表示，“以智赋网，共创智简网络；以网兴智，同迎智慧泛在。”相信随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，5G-A与AI的融合将为人类社会注入新的活力，推动现代化产业体系的全面升级。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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