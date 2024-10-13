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TD产业联盟杨骅：5G-A与AI融合将重塑通信网络新模式

人民网记者 任妍
2024年10月13日16:44 | 来源：人民网
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从起步到商用，5G已深入千家万户、千行百业。如今，5G继续向前迈进，迎来了其升级版本——5G-A。5G-A不仅意味着更快的网速、更低的时延，更代表着通信技术的新里程碑，引领数智生活新潮流。

近日，TD产业联盟秘书长杨骅在接受记者采访时表示，5G-A满足了AI日益增长的需求，而AI技术则助力5G-A应用创新，5G-A与AI的融合将彻底改变传统的网络服务模式，打破蜂窝式网络的局限，为行业带来更高效的网络性能和个性化服务模式。

“这种从云、边、端三个层面展开的融合，将推动终端设备的多模态发展，使AI成为无处不在的智能助手，极大提升人们在日常生活和工作中的便捷性。”杨骅认为，要实现这种深度融合，还需面对如何构建内生AI能力、优化AI模型、支持各行业应用等挑战，这将是未来通讯行业亟待解决的关键问题。

杨骅称，移动通讯从第一代到第五代，经历了从通信到短视频、应用通信再到物联网的演变。但5G的初始版本在设计时，由于还未进行实际连接，难免存在网络能力与具体行业或应用适配性不足的问题。但随着AI大模型的广泛应用，这些问题得到了有效解决。

“5G-A网络为AI的应用提供了强大的支撑，它既是网络基石，同时又使得AI在速率及训练算力的调度更加灵活，更加便捷，随叫随到。反过来，AI对于移动通讯网络的能力又有很大的提升，我们过去的网络对于使能移动应用需要复杂的链路，可能导致时间的延长和功耗的增加，但是有了AI加持以后，这个网络更加智能和简化。”杨骅认为。

在谈到5G-A与AI相互融合的关系时，杨骅表示，这一融合带来了非常明显的变化。在5G时代，我们仍然按照传统的蜂窝方式设计网络来提供服务，但有了AI以后，传统的网络模式和服务模式都产生了很大变化。AI不仅提升了网络性能，更在服务层面打破了传统蜂窝封闭式网络的局限，形成了多元、根据用户需求提供网络能力的新模式。这种变化给通讯行业带来了巨大挑战，也是5G-A在5G基础上与AI相结合实现的重要能力之一。

此外，5G-A与AI的融合还从云、边、端三个方面全面展开。根据不同的需求运用AI的能力协同为客户提供服务，这对网络架构产生了巨大影响。在端侧，由于AI的加持，终端将呈现多模态发展的状态。以手机为例，其能力将得到极大提升，成为人们时刻不能离开的助理。无论是衣食住行还是工作学习，AI都能提供强大的支撑能力，使得很多具体事务不再需要人工操作，只需一个强大的口令或指令就能获得最佳解决方案或文本。

然而，尽管5G-A+AI的应用前景广阔，但我们仍然面临着诸多挑战和问题。杨骅表示，“今年的移动通讯和AI融合才刚刚开始，要想达到理想的阶段，作为从业人员来说还有非常艰巨的任务”。5G-A和AI的融合目前还是外挂模式，未来内生的AI将是必须的。如何协调AI有效互动、如何为不同的人提供个性化的服务、如何支持各行业内生发展时模型和产品形态的变化等问题，都需要AI行业的专家们深入思考和解决。

 

(责编：杨虞波罗、高雷)
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