2024年，5G-A商用与AI入端踏上全新征程，5G-A与AI的融合发展已成为科技领域的焦点。从工业制造到医疗教育，从智能交通到智慧城市建设，5G-A与AI的协同作用正为各个行业注入强大的发展动力，科技驱动产业升级迎来新的发展机遇。

近日，多位嘉宾在接受《人民会客厅》栏目采访时表示，5G-A与AI的融合发展是科技创新的必然趋势。当前，5G-A与AI的融合发展正处于关键起步阶段，应积极拥抱这一时代浪潮，共同迎接更加智能、便捷的未来。

5G-A，作为5G的升级版——5G-Advanced，对5G能力进行了重大升级。中国移动首席专家王大鹏在采访中阐释，5G-A可从两个维度理解：其一，深度强化5G的三大核心能力，即更高速率、更高确定性以及更大连接数量，以实现现有5G网络性能提升10倍为目标；其二，将5G的能力三角拓展为能力六角，引入全新能力，如扩展出通感一体、通算智一体和天地一体等。

为直观呈现5G-A给生活带来的变化，王大鹏分享了两个案例。在北京工体元宇宙中心，中国移动5G-A网络为观众呈上元宇宙数实融合体验业务；在首钢乐园，实现了超密集沉浸式XR竞技游戏的应用试点，5G-A可让数十位XR玩家在虚拟空间畅享游戏，展现出低时延、高带宽的卓越优势。

清华大学副教授、面壁智能联合创始人刘知远表示，从公众视角看，以ChatGPT为代表的大语言模型带来流畅自然语言交互模式，仿佛拥有一个无所不能的智能助理。从专家视角审视，大语言模型技术自2018年初步形成技术方案，与以往人工智能技术相比，最大特色在于通用性。一个模型能够同时胜任众多任务，标志着人类迈向更加通用的人工智能时代，即“AGI”。

“在AGI时代，AI具备‘无所不能’与‘无所不在’的显著特点。”刘知远进一步分析称，“无所不能”意味着未来或将诞生AI的爱因斯坦、AI的牛顿，能够攻克更为艰巨的挑战；“无所不在”则是指智能可在众多距离用户最近的终端上实现，如手机、个人电脑、便携设备等。在无所不能的大模型与无所不在的端侧模型共同支撑下，5G犹如强力纽带将它们紧密连接，满足用户各方面需求，达至“无所不会”之境，把人类从机械性脑力劳动中解放出来。

TD产业联盟秘书长杨骅认为，在5G初始版本设计之时，由于尚未实际连接，难免出现网络能力与具体应用适配不佳的问题。而大模型的应用需强大移动网络支撑方能落地，5G-A与AI的结合恰好化解了这两方面难题：一方面，5G-A为AI的应用提供强大支撑，使AI在速率、训练、算力调度上更为灵活便捷；另一方面，AI也大幅提升移动通讯网络能力，让网络更智能简化，自动选取最短路径，降低功耗，提升运维效率并降低成本。

回顾通信技术的发展历程，每一次技术飞跃都伴随着终端产品的升级，同时造就一个新时代。如2G与移动电话造就的移动语音时代，让人们做到了随时随地交流；3G／4G的到来，让智能手机成为最具代表性的终端设备，信息也变得触手可及。如今通信技术实现了5G／5G-A的突破，广度、速度、深度都达到前所未有的级别。

面对移动AI时代的广阔机遇，AI与通信技术的结合更加紧密。华为公司副总裁、无线网络产品线总裁曹明表示，AI入端即把人工智能能力注入终端，使终端具备人工智能功能。从应用层面看，目前ChatGPT上具有AI功能的APP已达300多万款，预计到2030年，70%的终端将支持AI功能。

曹明分析指出，AI入端带来多方面变革：一是AI应用在固定端和移动端同时涌现，人们可在电脑和手机上进行类似操作；二是终端呈现多形态模式，除手机外，电脑、汽车、物联、穿戴设备等皆可成为端；三是人机交互模式呈多模态样式，终端可通过声音、图像等进行交互。

5G-A与AI的相互融合，对双方发展皆具重大意义。

杨骅认为，AI的出现使传统网络模式和服务模式发生深刻变革。从网络性能提升角度看，AI对5G-A的发展起到极大促进作用；从服务角度看，网络不再是传统蜂窝封闭式网络，而是依据用户需求提供多元网络能力。同时，5G-A与AI的融合从云、边、端三个方面全面结合，根据不同需求运用AI能力，协同为客户提供服务，对网络架构改变巨大。在端侧，由于AI的加持，终端将呈现多模态发展态势，如手机的能力将大幅提升，成为人们生活中不可或缺的助力。

然而，5G-A与AI的融合发展亦面临诸多挑战。刘知远从人工智能发展角度指出，目前面临三个层面的问题：一是探寻人工智能的基础理论，正如通讯行业有信息论支撑，人工智能也亟须属于自己的科学理论，以支撑科学探索；二是需要类似芯片行业光刻机的精密技术和工程于一体的智能设备，以实现高质量大模型的制造与部署；三是将全世界的智能个体连接在一起，实现群体智能，而5G与AI的深度融合对达成这一目标至关重要。

业内认为，尽管5G-A与AI的融合目前尚处于元年阶段，但未来前景广阔。刘知远认为，这一轮人工智能浪潮将如历史上的互联网、移动互联网一般，引领一次全新的科技革命，深入到人类生活工作的每一个细微之处。

曹明表示， AI时代的到来比想象的更快，未来人工智能与网络的结合将飞速发展，终端应用体验业务也会更加丰富，我们需习惯智能终端带来的生活和作业模式的转变。5G-A网络发展的深度决定了移动AI时代的高度，让我们共建移动AI时代的数字基座，共享数字红利。