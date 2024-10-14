人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“侠客岛论剑：新时代·智生活”分享会举办——

智能时代我们的生活有了什么变化？

2024年10月14日06:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　“侠客岛论剑：新时代·智生活”分享会开幕现场。

　　分享会现场，台下观众聆听嘉宾演讲。
　　（本组照片均为胡赞磊摄）

　　人民日报海外版新媒体“侠客岛”日前在京举办“侠客岛论剑：新时代·智生活”分享会，来自腾讯、京东、饿了么、荣耀、哪吒汽车、视源股份等企业相关负责人及专家学者齐聚一堂，共话高质量发展，畅谈智慧生活。

　　智能时代我们的生活有了什么变化？如何让技术赋能千行百业？嘉宾就此作了分享。

 

　　“把‘流量’转化为‘留量’”

　　中央党校（国家行政学院）文史教研部教授  王学斌

　　党的二十届三中全会提出,“深化文化体制机制改革”，其中关键任务之一即“激发全民族文化创新创造活力”。

　　举一个例子。今春以来，江西景德镇陶溪川文创街区人流如织。不仅每天有络绎不绝的游客打卡，更有超2.4万名“景漂”创业者在此集聚。

　　这儿是民间艺人的宝地，如果您在陶然集、春秋大集上看到来自各地的紫砂手艺、铜雕手艺、玻璃手艺等，千万不要意外；这儿也是各国艺术家的胜地，通过举办陶溪川新品发布会、陶瓷电影周等活动，陶溪川品牌效应日益彰显。

　　以文化为魂，以陶瓷为基，陶溪川把“流量”转化为“留量”，使“创意”发展成“顶流”，让“文脉”喷涌出“活力”。

　　随着时代发展、技术进步，新的文化业态不断涌现。文化业态创新为我们扩大文化阵地、加快文化发展提供了新途径，也为文化创作生产和传播消费方式迭代创造了新机遇。我们要加快推进文化和科技深度融合，加快发展数字出版、数字影视、数字艺术等新型文化业态，以先进技术推动社会主义先进文化建设，抢占文化创新发展制高点。

　　（本报记者 宋  爽整理） 

 

　　“做最靠谱的社区服务建设者”

　　饿了么副总裁、即时电商研究中心主任  张瑞东

　　不少人都使用过“饿了么”，接到过“蓝骑士”送来的外卖。随着生活节奏加快，像“饿了么”这样的即时电商平台越来越不可或缺。除了做好餐饮、零售等服务，饿了么秉持“科技+生态”理念，以居民购药、养老助餐为突破口，在社区数字化服务上进行了一系列创新实践。

　　针对居民购药需求，饿了么打造“网上购药+医保结算”模式，居民通过饿了么购药板块，可选择所需医保药品并通过医保移动支付，很快药品就会配送到家。有关项目已在上海、广州等26个城市上线，合作医保门店超4000家，累计服务患者近200万人次。

　　针对老年群体养老餐需求，饿了么围绕订餐服务、补贴核销、餐食配送等环节进行数字化系统对接，不断提升服务效率和体验。

　　2023年，上海松江新桥镇社区助餐项目在饿了么上线，社区食堂的服务范围从周边几百米，扩展到47平方公里，共为3400多名老人提供了养老助餐综合服务。饿了么还组织党员和先进骑手组成“助老e餐”专送队，确保为老人服务的质量和温度。

　　做最靠谱的社区服务建设者，培育数字化社区建设上的新质生产力，这是饿了么的愿景，也是企业的社会担当。

　　（赵竞凡整理）

 

　　“科技是种能力，向善是种选择”

　　腾讯SSV时光实验室应急运营负责人、国家应急救援员  王  帅

　　他人生命攸关之际，许多人都会挺身而出，这源于人类互助、利他的天性，而互联网帮助我们放大这一天性：用网络找到施救者，让数字化技术成为优良传统的放大器，就能将“偶然的幸运”转化为可持续的互助能力，解决更多问题。

　　今年7月，家住东莞的84岁老人梁伯突然呼吸困难。当地人民医院医生利用企鹅急救助手，通过一系列远程指导和现场医生专业救治，将老人从死亡线上拉了回来。8月，苏州一名20岁外籍交换生突发心脏骤停，身边人第一时间拨打了120，接线员一边安排救护车，一边指导现场人员做心脏复苏，并让师生们通过企鹅急救助手找到距离最近的AED。最终该名学生恢复心跳。

　　企鹅急救助手是一个微信小程序。当紧急情况发生，人们除了拨打急救电话，还可点击小程序，找到附近的急救设备和具备救助技能的社会力量，前往现场参与救助。

　　截至2024年7月，深圳宝安、东莞、苏州、青岛等地已实现相关应急响应系统的区域性覆盖，接入3万多台AED，连接40余万名志愿者。

　　科技是种能力，向善是种选择，期待更多人参与社会应急，在收到紧急求助时伸出援手，传递一份善意。

　　（赵竞凡整理） 

 

　　“AI智能体全面赋能个人”

　　荣耀终端有限公司产品部总监  盛京晶

　　作为智能终端厂商，我们一直在思考，AI共生时代，人类究竟会遇到什么样的挑战？我们又能做些什么？

　　以荣耀在端侧AI领域的最新成果“荣耀AI智能体”为例，它相当于用户“时刻在线的个人助理”，能主动感知环境，学习用户行为习惯，并根据用户意图做出决策和执行操作。它的本质逻辑，是依靠平台级AI能力，将手机中原本割裂的应用和服务串联起来。

　　比如用户想关闭手机自动续费，只需对着手机说一句“取消我不知道的订阅续费”，AI智能体即被激活：先是理解用户需求，再是全程提示AI所操作的应用及步骤，最后涉及是否取消续费等重要决策时，将决定权还给用户。又如，用户只要说“帮我订一杯和昨天一样的咖啡”，智能体就会自动选好门店、确定是否加糖加冰；“先打车去妻子公司，再去学校接孩子”，这种指令也能即刻执行。

　　AI智能体深度改造应用生态，全面赋能个人。它可以让用户拍照拍得更好，运动更科学，办公更高效，还能让用户实现无障用机、无界沟通，甚至可通过换脸检测进行AI反诈，有效应对AI隐私安全挑战。

　　不同于一些外国企业在“围墙花园”的封闭生态中打造智能体的做法，荣耀AI智能体面向所有第三方服务开放合作，致力于打造立足开放生态的普惠、强大端侧AI。

　　（本报记者 宋  爽整理） 

 

　　“技术最好的‘试金石’是产业场景落地”

　　京东健康智能算法负责人  王国鑫

　　人工智能的运作原理是通过学习人类产生的数据，模拟人类的创造性思维。其中，数据资源非常重要通用数据易得，而医疗数据的获取，却是行业难点。

　　为什么我们生病时都想找专家治？因为专家的脑海里有大量通过实践积累的知识。医疗领域大模型关注的是如何将这部分知识迁移至人工智能，并赋能到医疗关键环节中。

　　日前，面向中文医疗大语言模型的开放评测平台MedBench更新评测榜单，京东健康旗下“京医千询”大模型以综合得分92.4分的成绩位居榜单高位。

　　大模型也驱动了多样化产品。比如“ABC健康”，它是一个集健康监测和健康分析等功能于一体的微信小程序，能测心率、测血氧、通过声音进行健康评估。

　　又如智能医疗服务产品“康康”，能实现健康咨询、在线问诊、找医生医院、体检报告解读、买药秒送、上门检测等服务全覆盖，为用户构建信息准确、服务高效的智能医疗服务生态系统。

　　技术最好的“试金石”是产业场景落地。人工智能是新一轮产业变革的重要驱动力量，期待人工智能帮助我们走向更好的智慧生活。

　　（本报记者 宋  爽整理） 

 

　　“见证电动智能时代的汽车巨变”

　　哪吒汽车副总裁兼设计中心总经理  常  冰

　　近些年，我们见证了电动智能时代的汽车巨变。从燃油车到电动车，看似只是能源方式的改变，但实际上，汽车整体架构及理念都经历了一场“天翻地覆”。

　　汽车从诞生到实现零百公里加速4秒，用了110年；而从零百加速4秒到突破2秒，只用了8年。燃油车时代，零百加速4秒近乎是技术极限，且成本极高；反观当下，零百加速2秒的电动汽车，在全世界已经非常普遍。

　　汽车底盘的变化更能凸显这种历史演变。1910年的底盘和2000年的底盘，本质上并无不同；而在2024年，电动化、智能化底盘让一切都变得不一样。

　　汽车诞生后的前一百年，底盘架构一直是刚性连接，整体变化自由度很小。而在电动智能时代，底盘实现了前所未有的柔性连接，通过软件就能让各核心部件之间实现弹性和智能协作，底盘尺寸可根据用户需求调整。

　　还有内饰。燃油车盛行时，汽车内饰在近百年间没有太大变化；但电动化、智能化却能将复杂的仪表板，转化成一块没有按键的大屏幕，用户通过屏幕即可实现所有交互操作。

　　用一句话总结：电动智能时代的汽车更简单，用户用车体验也更多元。

　　（赵竞凡整理） 

 

　　“人工智能加速赋能千行百业”

　　视源股份党委书记、首席战略资源官  段  宇

　　人工智能加速赋能千行百业、落地现实场景。

　　当我们看电视时，智能电视主控板卡让我们用语音、手势控制电视，不再需要遥控器；洗衣服时，FreDream服装护理机能对衣物进行蒸汽除菌、熨烫、消毒、烘干，可智能识别衣服数量，未来还有望实现自动叠衣服。

　　视源股份推出的希沃教学大模型，能自动协助教师生成课件、批改作业、进行课堂教学分析；智慧黑板、移动录播等形式，也为偏远地区学生铺设出通往优质教育资源的桥梁，缩小了教育资源的数字鸿沟。

　　此外，MAXHUB领效智会大模型，可实现会前发起远程会议、会中实时会议录制，会后纪要快速提炼及待办内容智能生成；智能跑步机可通过适配各类手表，设定最高心率实现自动降速；智能洗衣机能自动制定个性化洗涤方案；智能后视镜可进行车道偏离警告、盲点监测、超速提醒等……

　　近年来，视源股份持续拓展国际市场。截至目前，视源股份的产品和解决方案已进入北美、欧洲、东南亚等全球多个市场。特别是在共建“一带一路”国家推出的智能教育产品，受到当地学校和教育机构高度认可。

　　我们希望用人工智能技术，让更多人事业有成、生活幸福。

　　（本报记者 宋  爽整理）

 

　　本版视觉统筹 胡赞磊 

(责编：袁勃、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
拥抱移动AI时代 共筑5G与AI融合发展新动能
　　2024年，5G-A商用与AI入端踏上全新征程，5G-A与AI的融合发展已成为科技领域的焦点。从工业制造到医疗教育，从智能交通到智慧城市建设，5G-A与AI的协同作用正为各个行业注入强大的发展动力，科技驱动产业升级迎来新的发展机遇。…
TD产业联盟杨骅：5G-A与AI融合将重塑通信网络新模式
　　从起步到商用，5G已深入千家万户、千行百业。如今，5G继续向前迈进，迎来了其升级版本——5G-A。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部