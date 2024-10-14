“侠客岛论剑：新时代·智生活”分享会开幕现场。

分享会现场，台下观众聆听嘉宾演讲。

（本组照片均为胡赞磊摄）

人民日报海外版新媒体“侠客岛”日前在京举办“侠客岛论剑：新时代·智生活”分享会，来自腾讯、京东、饿了么、荣耀、哪吒汽车、视源股份等企业相关负责人及专家学者齐聚一堂，共话高质量发展，畅谈智慧生活。

智能时代我们的生活有了什么变化？如何让技术赋能千行百业？嘉宾就此作了分享。

“把‘流量’转化为‘留量’”

中央党校（国家行政学院）文史教研部教授 王学斌

党的二十届三中全会提出,“深化文化体制机制改革”，其中关键任务之一即“激发全民族文化创新创造活力”。

举一个例子。今春以来，江西景德镇陶溪川文创街区人流如织。不仅每天有络绎不绝的游客打卡，更有超2.4万名“景漂”创业者在此集聚。

这儿是民间艺人的宝地，如果您在陶然集、春秋大集上看到来自各地的紫砂手艺、铜雕手艺、玻璃手艺等，千万不要意外；这儿也是各国艺术家的胜地，通过举办陶溪川新品发布会、陶瓷电影周等活动，陶溪川品牌效应日益彰显。

以文化为魂，以陶瓷为基，陶溪川把“流量”转化为“留量”，使“创意”发展成“顶流”，让“文脉”喷涌出“活力”。

随着时代发展、技术进步，新的文化业态不断涌现。文化业态创新为我们扩大文化阵地、加快文化发展提供了新途径，也为文化创作生产和传播消费方式迭代创造了新机遇。我们要加快推进文化和科技深度融合，加快发展数字出版、数字影视、数字艺术等新型文化业态，以先进技术推动社会主义先进文化建设，抢占文化创新发展制高点。

（本报记者 宋 爽整理）

“做最靠谱的社区服务建设者”

饿了么副总裁、即时电商研究中心主任 张瑞东

不少人都使用过“饿了么”，接到过“蓝骑士”送来的外卖。随着生活节奏加快，像“饿了么”这样的即时电商平台越来越不可或缺。除了做好餐饮、零售等服务，饿了么秉持“科技+生态”理念，以居民购药、养老助餐为突破口，在社区数字化服务上进行了一系列创新实践。

针对居民购药需求，饿了么打造“网上购药+医保结算”模式，居民通过饿了么购药板块，可选择所需医保药品并通过医保移动支付，很快药品就会配送到家。有关项目已在上海、广州等26个城市上线，合作医保门店超4000家，累计服务患者近200万人次。

针对老年群体养老餐需求，饿了么围绕订餐服务、补贴核销、餐食配送等环节进行数字化系统对接，不断提升服务效率和体验。

2023年，上海松江新桥镇社区助餐项目在饿了么上线，社区食堂的服务范围从周边几百米，扩展到47平方公里，共为3400多名老人提供了养老助餐综合服务。饿了么还组织党员和先进骑手组成“助老e餐”专送队，确保为老人服务的质量和温度。

做最靠谱的社区服务建设者，培育数字化社区建设上的新质生产力，这是饿了么的愿景，也是企业的社会担当。

（赵竞凡整理）

“科技是种能力，向善是种选择”

腾讯SSV时光实验室应急运营负责人、国家应急救援员 王 帅

他人生命攸关之际，许多人都会挺身而出，这源于人类互助、利他的天性，而互联网帮助我们放大这一天性：用网络找到施救者，让数字化技术成为优良传统的放大器，就能将“偶然的幸运”转化为可持续的互助能力，解决更多问题。

今年7月，家住东莞的84岁老人梁伯突然呼吸困难。当地人民医院医生利用企鹅急救助手，通过一系列远程指导和现场医生专业救治，将老人从死亡线上拉了回来。8月，苏州一名20岁外籍交换生突发心脏骤停，身边人第一时间拨打了120，接线员一边安排救护车，一边指导现场人员做心脏复苏，并让师生们通过企鹅急救助手找到距离最近的AED。最终该名学生恢复心跳。

企鹅急救助手是一个微信小程序。当紧急情况发生，人们除了拨打急救电话，还可点击小程序，找到附近的急救设备和具备救助技能的社会力量，前往现场参与救助。

截至2024年7月，深圳宝安、东莞、苏州、青岛等地已实现相关应急响应系统的区域性覆盖，接入3万多台AED，连接40余万名志愿者。

科技是种能力，向善是种选择，期待更多人参与社会应急，在收到紧急求助时伸出援手，传递一份善意。

（赵竞凡整理）

“AI智能体全面赋能个人”

荣耀终端有限公司产品部总监 盛京晶

作为智能终端厂商，我们一直在思考，AI共生时代，人类究竟会遇到什么样的挑战？我们又能做些什么？

以荣耀在端侧AI领域的最新成果“荣耀AI智能体”为例，它相当于用户“时刻在线的个人助理”，能主动感知环境，学习用户行为习惯，并根据用户意图做出决策和执行操作。它的本质逻辑，是依靠平台级AI能力，将手机中原本割裂的应用和服务串联起来。

比如用户想关闭手机自动续费，只需对着手机说一句“取消我不知道的订阅续费”，AI智能体即被激活：先是理解用户需求，再是全程提示AI所操作的应用及步骤，最后涉及是否取消续费等重要决策时，将决定权还给用户。又如，用户只要说“帮我订一杯和昨天一样的咖啡”，智能体就会自动选好门店、确定是否加糖加冰；“先打车去妻子公司，再去学校接孩子”，这种指令也能即刻执行。

AI智能体深度改造应用生态，全面赋能个人。它可以让用户拍照拍得更好，运动更科学，办公更高效，还能让用户实现无障用机、无界沟通，甚至可通过换脸检测进行AI反诈，有效应对AI隐私安全挑战。

不同于一些外国企业在“围墙花园”的封闭生态中打造智能体的做法，荣耀AI智能体面向所有第三方服务开放合作，致力于打造立足开放生态的普惠、强大端侧AI。

（本报记者 宋 爽整理）

“技术最好的‘试金石’是产业场景落地”

京东健康智能算法负责人 王国鑫

人工智能的运作原理是通过学习人类产生的数据，模拟人类的创造性思维。其中，数据资源非常重要通用数据易得，而医疗数据的获取，却是行业难点。

为什么我们生病时都想找专家治？因为专家的脑海里有大量通过实践积累的知识。医疗领域大模型关注的是如何将这部分知识迁移至人工智能，并赋能到医疗关键环节中。

日前，面向中文医疗大语言模型的开放评测平台MedBench更新评测榜单，京东健康旗下“京医千询”大模型以综合得分92.4分的成绩位居榜单高位。

大模型也驱动了多样化产品。比如“ABC健康”，它是一个集健康监测和健康分析等功能于一体的微信小程序，能测心率、测血氧、通过声音进行健康评估。

又如智能医疗服务产品“康康”，能实现健康咨询、在线问诊、找医生医院、体检报告解读、买药秒送、上门检测等服务全覆盖，为用户构建信息准确、服务高效的智能医疗服务生态系统。

技术最好的“试金石”是产业场景落地。人工智能是新一轮产业变革的重要驱动力量，期待人工智能帮助我们走向更好的智慧生活。

（本报记者 宋 爽整理）

“见证电动智能时代的汽车巨变”

哪吒汽车副总裁兼设计中心总经理 常 冰

近些年，我们见证了电动智能时代的汽车巨变。从燃油车到电动车，看似只是能源方式的改变，但实际上，汽车整体架构及理念都经历了一场“天翻地覆”。

汽车从诞生到实现零百公里加速4秒，用了110年；而从零百加速4秒到突破2秒，只用了8年。燃油车时代，零百加速4秒近乎是技术极限，且成本极高；反观当下，零百加速2秒的电动汽车，在全世界已经非常普遍。

汽车底盘的变化更能凸显这种历史演变。1910年的底盘和2000年的底盘，本质上并无不同；而在2024年，电动化、智能化底盘让一切都变得不一样。

汽车诞生后的前一百年，底盘架构一直是刚性连接，整体变化自由度很小。而在电动智能时代，底盘实现了前所未有的柔性连接，通过软件就能让各核心部件之间实现弹性和智能协作，底盘尺寸可根据用户需求调整。

还有内饰。燃油车盛行时，汽车内饰在近百年间没有太大变化；但电动化、智能化却能将复杂的仪表板，转化成一块没有按键的大屏幕，用户通过屏幕即可实现所有交互操作。

用一句话总结：电动智能时代的汽车更简单，用户用车体验也更多元。

（赵竞凡整理）

“人工智能加速赋能千行百业”

视源股份党委书记、首席战略资源官 段 宇

人工智能加速赋能千行百业、落地现实场景。

当我们看电视时，智能电视主控板卡让我们用语音、手势控制电视，不再需要遥控器；洗衣服时，FreDream服装护理机能对衣物进行蒸汽除菌、熨烫、消毒、烘干，可智能识别衣服数量，未来还有望实现自动叠衣服。

视源股份推出的希沃教学大模型，能自动协助教师生成课件、批改作业、进行课堂教学分析；智慧黑板、移动录播等形式，也为偏远地区学生铺设出通往优质教育资源的桥梁，缩小了教育资源的数字鸿沟。

此外，MAXHUB领效智会大模型，可实现会前发起远程会议、会中实时会议录制，会后纪要快速提炼及待办内容智能生成；智能跑步机可通过适配各类手表，设定最高心率实现自动降速；智能洗衣机能自动制定个性化洗涤方案；智能后视镜可进行车道偏离警告、盲点监测、超速提醒等……

近年来，视源股份持续拓展国际市场。截至目前，视源股份的产品和解决方案已进入北美、欧洲、东南亚等全球多个市场。特别是在共建“一带一路”国家推出的智能教育产品，受到当地学校和教育机构高度认可。

我们希望用人工智能技术，让更多人事业有成、生活幸福。

（本报记者 宋 爽整理）

本版视觉统筹 胡赞磊

(责编：袁勃、陈键)

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