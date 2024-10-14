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贵州磷化集团坚持精确探矿、精准配矿、精细开矿、精深用矿

以“富矿精开”激发新动能（走企业，看高质量发展）

本报记者 马跃峰 苏 滨
2024年10月14日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　一块块黝黑的磷矿石，能转化成多少种产品？

　　复合肥、化学品、电池材料……在贵州磷化（集团）有限责任公司（以下简称“贵州磷化集团”），包含数十种产品的清单仍在继续变长。

　　近年来，贵州磷化集团以磷系新能源材料、精细磷化工、共伴生矿产资源综合利用等为主要方向，坚持精确探矿、精准配矿、精细开矿、精深用矿，以“富矿精开”激发新动能，加快推进高端化、智能化、绿色化。

　　创新为要，产品走向高端化

　　贵州磷化氟硅科技有限公司主控室内，工人手敲键盘，无水氟化氢自主装车程序随之启动。

　　“在磷矿石加工过程中，会产生副产物氟硅酸，过去平均回收率仅20%，大多用于生产氟硅酸钠，附加值低，废水处理成本还高。”贵州磷化氟硅科技有限公司设备主管涂镇介绍。

　　贵州磷化集团成功开发氟硅酸制无水氟化氢工艺，其产品可应用于半导体制造、新能源等行业。目前，贵州磷化集团无水氟化氢年产能达22万吨，约占全国氟化氢产品年产量的1/6，成为国家第六批制造业单项冠军产品。

　　用好每一块磷矿石，贵州磷化集团着力推动产业链走向高端化，以更少的资源消耗，创造更大的经济价值。

　　在位于福泉市的贵州磷化新材料科技有限责任公司，4万吨电池级磷酸铁生产线运转不停。2023年，贵州磷化集团新能源电池前驱体材料产量达189万吨，占集团工业产值的22%。

　　“经过引进国外先进技术和消化改进，我们成功将磷酸从初级产品转化为新型高价值产品。”贵州磷化新能源科技有限责任公司技术研究院研发部主任何兵兵说，随着新装置投产，湿法净化磷酸年产能可达到200万吨。

　　磷系肥料，是贵州磷化集团的主打产品。近年来，通过建链延链补链，贵州磷化集团对磷资源进一步开展梯级利用，如今可以生产电解液、磷酸铁锂等几十种高端产品。

　　“因磷而生、因磷而兴、因磷而强，我们打造‘黔进·先锋磷’品牌，培育安全、市场、研发、服务和资源综合开发利用能力的‘先锋’，促进产学研深度融合，推动行业技术变革和产业进步。”贵州磷化集团党委副书记毛家荣表示，从磷矿石到数十种产品，贵州磷化集团搭建起“磷资源+”共生耦合的产业生态，高端化的产业链条仍在持续延伸。

　　数字赋能，生产迈向智能化

　　通过远程遥控，工人操控溜井破碎机进行矿石破碎；打开智能控制系统，无人驾驶的矿石铲装车进行装车作业；借助信息监测平台，水泵风机等大型设备实现无人化值守……

　　这里是位于贵州省瓮安县与福泉市交界处的贵州磷化集团穿岩洞矿。矿区面积约为4.21平方公里，保有露天开采磷资源储量8795.22万吨，磷矿石设计生产能力为年产350万吨。

　　采矿前，对矿区进行生产勘探，积累磷矿的位置、品位等数据，建立数据库；通过数字化矿山软件，实时生成矿体三维模型，据此编制作业计划；采矿中，精确掌握开采进度，确保矿山生产节奏紧密、高效。穿岩洞矿矿长杨世希深有感触，数字技术的应用“有效解决了开采难题，让我们事半功倍”。

　　产业所需，发展所向。贵州磷化集团以业务为牵引，以场景为驱动，加快推动数字化与工业化的深度融合，走智能化发展之路，让企业生产更加高效节约安全。

　　在贵州磷化集团所属的瓮福化工科技有限公司，最引人注目的是穿梭于高危区域巡检的四足“机器狗”。它们不仅配备定位模块、热成像与可见光摄像头，还搭载可燃和有毒气体探头及雷达系统，可以对生产区域进行智能化巡检，不仅显著提升巡检效率、准确率，还有效降低人力巡检的安全风险。

　　“引入‘机器狗’，只是建设智慧工厂的一个亮点。”瓮福化工科技有限公司装置保运部经理祁春伟介绍，通过搭建5G+工业互联网平台，可以随时掌握设备、生产进度的异常情况，及时进行处理。“公司启动新项目，增加人员定位、智能巡检、机泵群监测等功能，升级VR全景、3D数字孪生等可视化技术，解决各装置之间数据‘信息孤岛’的问题，实现数据价值最大化。”

　　变废为宝，发展转向绿色化

　　从磷矿到产品，每生产1吨磷酸，要产生4至5吨磷石膏。由于体量太大且有不少杂质，磷石膏处理问题一直是磷化工行业的头号挑战。

　　“集团磷石膏储量有1亿吨，每年新增1500万吨，最常用的办法是堆存。”贵州磷化集团党委书记、董事长何光亮说，磷石膏渣场占用土地资源，一旦污染防治措施不到位，容易造成水体污染，“为确保生态安全，我们每年要花费12亿元以上。”

　　破解磷石膏污染防治难题，关键在于变废为宝，推进磷石膏资源化综合利用。

　　今年4月，贵州磷化绿色环保产业有限公司高分子产业化示范项目建成投产。产品是以磷石膏为原材料的环保包装箱，具有防水、耐磨、抗压、可回收等优势，一经投放市场便供不应求。

　　持续推进磷石膏产业化利用，推动生产链走向绿色化。贵州磷化集团建成磷石膏分解制硫酸联产水泥装置，年分解140万吨磷石膏，联产硫酸65万吨、水泥80万吨；建成年产30万吨的无水石膏生产装置，形成无水石膏包装箱、市政管道、复合树脂井盖、油漆涂料以及高精度、互锁式砌块等系列产品。

　　2023年，贵州磷化集团在贵州的工业基地产生磷石膏840万吨，综合利用率80.24%，远高于全国平均水平。今年1月到7月，贵州磷化集团实现工业产值348.3亿元，同比增长28.74%，继续保持稳步增长。

　　党的二十届三中全会《决定》提出：“完善资源总量管理和全面节约制度，健全废弃物循环利用体系。”“我们要以服务国家战略为导向，瞄准现代化肥、精细化工、新能源电池材料等赛道，助力加快构建现代磷化工产业体系，打造生态优先、绿色发展的一流企业。”何光亮表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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