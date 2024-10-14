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中国造船业水平持续提升

本报记者 刘志强
2024年10月14日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　两艘巨轮，同日开工！9月24日，2艘17.4万立方米液化天然气运输船在中国船舶集团沪东中华公司举行开工仪式。这两艘巨轮均为公司自主研发设计的第五代“长恒系列”液化天然气船，总长299米，型宽46.4米，型深26.25米。搭载多项低碳节能技术，综合能耗低、低温性能好、载货能力强。

　　今年以来，中国造船业亮点纷呈。1至9月，造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1至9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。

　　不俗表现源自过硬实力。近年来，随着国际市场份额保持领先、企业竞争力不断增强，我国造船业整体水平持续提升。

　　高端装备建造取得突破，船海产品全谱系发展。今年1月国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”开启商业首航。去年，我国船企交付了20艘全球最大2.4万箱超大集装箱船、4艘17.4万立方米大型液化天然气运输船以及全球最大浅水航道8万立方米液化天然气运输船。近年来，一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付。

　　新船订单结构不断优化，绿色低碳化加速推进。我国船企巩固优势船型地位，抓住细分市场轮动机遇。2023年，全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单量位居全球首位。液化天然气、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长，氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色船舶订单国际市场份额达57%。

　　重点船配产品不断提升，新能源装备取得新突破。去年，国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、液化天然气船加注系统等装备实现交付。新能源装备研发方面，船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单，首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功。

　　未来两年是我国船企交船高峰期，也是大型液化天然气船、大型集装箱船等高技术船舶的集中交付期。中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆认为，下一步，各造船企业要努力“保交船”：一是推动总装建造模式变革，加快船舶工业产品体系、制造体系、供应链体系绿色转型；二是加快“智改数转”，加强精益管理，优化生产工艺，提升标准化水平，提高总装建造效率；三是加强生产计划管理，确保高质量按期交船。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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