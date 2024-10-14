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内蒙古科尔沁左翼中旗推广农业节水技术

用水减下去 单产增上来（产粮大县探丰年）

本报记者 吴 勇
2024年10月14日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　看着刚收割的玉米如金色瀑布般倾泻入仓，刘大鹏喜笑颜开，“今年即便面临霜降早和收割期降水过多的双重不利影响，收成依然不错！”

　　今年40岁的刘大鹏，是内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗（以下简称“科左中旗”）花吐古拉镇南珠日河嘎查村民。去年，在农业专家指导下，他种了300亩玉米密植高产化肥减量示范田。去年秋收，最高单产突破1400公斤。在当地，一亩地产七八百公斤玉米很常见。刘大鹏的纪录，让很多种田“老把式”想都不敢想。

　　“采用浅埋滴灌高效节水技术，可以减少灌溉水量和化肥用量，还能提升土壤肥力。”刘大鹏指着田里整齐排列的滴灌管说，“走农业高效节水的路子，是增产的秘诀之一。”

　　科左中旗耕地面积660.97万亩，年粮食总产稳定在55亿斤以上，是全国粮食生产先进县。但与此同时，水资源供需矛盾已成为制约当地农业高质量发展的瓶颈。

　　“农业用水主要依赖地下水，占全旗总用水量的95%以上。”科左中旗水务局副局长杨昭武说，保障农业用水的压力不小。

　　以水定产、量水而行，从2018年起，科左中旗加快转变农业发展方式，大力发展节水农业和技术，探索出以浅埋滴灌高效节水技术为主的高标准农田建设模式。

　　“目前已建成高标准农田416万亩，规划实施了248万亩浅埋滴灌高效节水项目。”杨昭武细说成效，“配合技术节水和种植结构调整等，科左中旗一年可节约农业灌溉用水超3亿立方米。”

　　科左中旗采用政府指导、协商定价的农业水价形成机制，“总量控制、超额加价”，利用价格杠杆促进农业节水。同时，制定农业水价综合改革精准补贴及节水奖励办法，将超定额累进加价的部分水费用于精准补贴和节水奖励，提升用户节水的积极性和主动性。截至目前，科左中旗累计发放节水奖补资金53万元。

　　敖包苏木朝伦敖包嘎查，位于科左中旗40万亩现代农业示范区内。正值秋收，村民石长山和赵特格信坐在地头，算起增收账：“建成高标准农田后，每亩玉米能省水100立方米以上，省下电费10多元，减少化肥用量25%。亩均增产粮食320斤，增加效益256元……”

　　“我们将进一步推动农业用水方式由粗放向节约集约转变。”科左中旗委副书记、旗长那日苏表示，要推进农田水利设施精细化管理，“让每一寸耕地发挥出更大效益”。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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