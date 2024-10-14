本报北京10月13日电 （记者王云杉）日前，为规范公共数据资源授权运营，国家数据局会同有关部门研究起草了《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》，并公开征求意见。文件围绕方案编制、运营实施、运营管理等方面，提出一系列具体要求。

根据文件，开展授权运营活动，不得滥用行政权力或市场支配地位排除、限制竞争，不得利用数据和算法、技术、资本优势等从事垄断行为。运营机构应依法依规在授权范围内开展业务，不得直接或间接参与授权范围内已交付的公共数据产品和服务再开发。鼓励其他经营主体对运营机构交付的公共数据产品和服务再开发，融合多源数据，提升数据产品和服务价值，繁荣数据产业发展生态。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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