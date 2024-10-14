本报北京10月13日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示：今年前三季度，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快发展。

工业运行总体平稳。前三季度，全国工业企业销售收入同比增长3.6%。其中，装备制造业同比增长5.3%，特别是计算机通信设备制造业、仪器仪表制造业等先进制造业发展向好，同比分别增长13.5%和10.5%。

新质生产力加快成长。前三季度，高技术产业销售收入同比增长11.6%。其中，高技术服务业、高技术制造业同比分别增长13.7%和8.6%，反映创新产业持续壮大。数字经济核心产业销售收入同比增长7.7%。

“两新”发展势头良好。前三季度，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长6.5%，其中9月份较8月份同比增速加快2.4个百分点。在消费品以旧换新政策带动下，电视机等家用视听设备、冰箱等日用家电零售同比分别增长10.2%和6.5%；与家装相关的家具、卫生洁具零售同比分别增长13.9%和10.5%。

绿色低碳加快发展。前三季度，生态保护和环境治理业销售收入同比增长11.4%，其中9月份同比增长12.7%。新能源、节能、环保等绿色技术服务业同比分别增长22.5%、18.7%和6%。清洁能源产业保持较快增速，太阳能、水力、风力发电同比分别增长30.3%、13.6%和10.9%；新能源车制造业同比增长31.8%。

交通物流更加畅通。前三季度，交通运输物流业销售收入同比增长10%，特别是多式联运和运输代理、邮政快递业同比分别增长33.5%和11.3%。全国省际间销售额同比增长2.5%，较全国企业销售收入总体增速快1.1个百分点，反映省际间商品服务贸易较为畅通。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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