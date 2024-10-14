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包钢集团在改革创新中发展壮大

2024年10月14日06:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报呼和浩特10月13日电  （记者陈沸宇、吴勇）包头钢铁（集团）有限责任公司始建于1954年，作为新中国成立后在民族地区建立的第一家大型钢铁联合企业，包钢在70年的发展历程中，以改革创新为引擎，走出了一条钢铁兴国、稀土强国、资源报国的发展之路。

　　如今，包钢已形成以钢铁、稀土产业为主业，以资源及综合利用、物流、煤焦化工、节能环保、装备及生产生活服务等新兴产业协同发展的产业体系，具备1750万吨铁、钢、材配套能力，拥有“板、管、轨、线”4条精品线的生产格局，可生产高速钢轨、石油套管、高档汽车钢、高强结构钢等高端产品。

　　在改革创新的路上不断求索，是包钢发展壮大的关键。据了解，公司研发投入强度达到5%以上，现有高新技术企业48家。拥有包括白云鄂博稀土资源研究与综合利用全国重点实验室、2个国家级企业技术中心在内的14个国家级创新平台以及4家院士工作站，95人享受国务院政府特殊津贴等，建立了面向国家、服务行业的多层级研发创新体系。

　　“面向未来，包钢将进一步推进高质量发展，努力成为国家维护战略资源安全的重要依托，成为内蒙古自治区建设‘两个稀土基地’的主力军，向着高端化、绿色化、智能化转型阔步迈进。”包钢集团负责人表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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