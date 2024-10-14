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《乡村振兴特色优势产业发展（2023）》发布

2024年10月14日06:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月13日电  （记者常钦）记者从近日在北京举行的第二届中国乡村特色优势产业发展大会上获悉：由中国乡村发展志愿服务促进会组织编写的《乡村振兴特色优势产业发展（2023）》系列蓝皮书对外发布。

　　蓝皮书显示，2023年全国油茶种植面积和产量稳步提升，全国油茶林面积达7275.55万亩，低产林改造550万亩，茶油产量达到80万吨。核桃种植面积、产量和加工能力稳步提升，综合产值约1600亿元。2023年底，全国油橄榄种植面积达203.25万亩，鲜果产量稳定在9万多吨，橄榄油产量稳定在1.1万吨，显示出强大的产业带动能力。

　　近年来，中国乡村发展志愿服务促进会启动实施乡村振兴特色优势产业培育工程，工程实施两年来，通过培育重点企业、强化科技支撑等措施，持续开展特色产业促进工作，特色优势产业培育工程取得初步成效和阶段性成果。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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