本报记者

9月26日召开的中共中央政治局会议强调，要帮助企业渡过难关，进一步规范涉企执法、监管行为。

近年来，各地各部门在规范涉企执法行为、创新包容审慎监管和柔性执法方式上都有不少探索。记者探访了广东云浮、湖南衡阳、安徽蚌埠等地，当地的一些创新做法有利于支持企业健康发展，促进市场活力不断释放。

——编 者

广东云浮——

深化“综合查一次”联合执法机制

秋日的午后，位于广东云浮云城区思劳镇的广东联悦物流有限公司迎来了一批特殊的“来客”：2名交通运输执法人员、2名公安执法人员、2名应急管理执法人员、2名市场监管执法人员。

这一行8人依次走进企业办公室、车场、仓库等，查看经营资质，检查是否存在交通违规，核查危险化学品“一品一码”……不到一个小时，检查就完成了，全程信息实时录入广东省一体化行政执法平台。

多部门“进一次门、查多项事”，是云浮推出的“综合查一次”联合执法机制。2022年，为破解行政执法领域检查频次高、任性执法、随意执法等问题，云浮在广东省内率先构建“部门协同、层级联动、多域覆盖”的“综合查一次”涉企执法机制，持续推进行政执法效能最大化、对企业生产经营活动影响最小化。

“以前公司每月有多次检查，执法人员每次查一项就走。但为了迎检，公司每次都要安排好人员接待，准备成套台账、汇报总结。如今，‘综合查一次’联合执法大大减轻企业负担，便于一次性整改到位，降低了对企业生产经营的影响。”联悦物流经理罗清华说。

检查合并了，检查要求会“缩水”吗？执法人员向记者出示了一份危险货物道路运输行业检查清单，上面罗列着交通运输、公安、应急管理、市场监管等38项检查内容，基本囊括同类企业所有检查事项。

同时，“综合查一次”加强执法过程智慧化监管，通过广东省一体化行政执法平台，运用遥感监控、在线监测、卫星定位等方式开展“零打扰”执法检查，为企业经营“远程把脉”。“我们还在探索‘综合查一次’在县直部门的延伸适用，加快实现跨层级执法，赋能云浮企业高质量发展。”云浮市司法局相关负责人说。

今年上半年，实行“综合查一次”联合执法机制后，云浮全市每家企业约45分钟即可获得38项综合意见。第一批清单涵盖的食品生产企业、娱乐服务企业、危险货物道路运输企业、矿山企业每年迎检次数均呈下降趋势。

湖南衡阳——

搭建企业赋码保护平台

近日，湖南衡阳蒸湘区科技和工业信息化局按照工作安排，由主要负责人带队到衡阳鸿宇机械有限公司开展“两重”“两新”送解优行动。

上午9时，工作人员在衡阳市赋码保护平台填写访企预约的人数、时间、访企事项内容等相关事项；9时10分，部门负责人审批通过后，由平台发送访企提醒短信给企业管理员，企业管理员向公司主要负责人汇报后，同意了访企事项；9时50分，科工信局工作专班到达企业，并在公司门口扫码，扫码结果为绿码，门卫放行。

随后，工作专班在座谈会上向企业介绍了相关政策，并根据企业实际情况，为企业申报设备更新补贴出谋划策，同时帮助企业解决了融资问题。工作专班离开后，企业管理员在平台给予了好评。

2021年以来，衡阳探索实行企业赋码保护机制，搭建企业赋码保护平台，政府部门开展访企活动须“码上约”，访企行为满意度被企业“码上评”。赋码保护平台具有线上预约、赋码入企、执法留痕、码上评价、回应诉求、公开政策等多种功能，除国家规定的必要检查外，政府工作人员事先未经部门负责人审批、未获企业同意的访企活动不得进行，减轻企业负担。

“赋码保护机制推行3年多以来，政府部门调研、检查量明显减少。赋码入企推行后，多个部门组成联合工作组一次访企，并在预约中提前告知所需查阅资料，一次接待就能完成不同的检查工作。”衡阳鸿菱石油管材有限责任公司办公室主任谢志民说，这让企业能够更好地把精力放在生产经营上。

“为进一步优化营商环境，我们确保及时更新赋码保护平台企业系统管理员和企业评价人的变动信息，确保赋码保护机制有专人对接，工作落实到位。”蒸湘区科工信局党组书记、局长邹国玉说。

赋码保护机制实施以来，衡阳市共有1.3万多家企业入驻赋码保护平台，各类访企活动次数减少50%以上，减轻了企业负担。

安徽蚌埠高新区——

“三书同送”助力企业信用修复

8月1日，安徽蚌埠高新区内的一家压缩机制造企业因违反相关规定，收到了高新区综合执法局下达的《行政处罚决定书》。不同于以往的是，与《行政处罚决定书》一并送达的，还有一份《信用修复告知书》和《行政合规建议书》，这让企业负责人刘勇很意外。

“过去收到《行政处罚决定书》，不清楚怎么整改、如何修复企业信用。现在‘三书同送’，能告知我们具体整改要求、信用修复流程，看着明明白白，改起来方便。”刘勇说，这种将说理、指导、帮促三者相结合的执法服务，对于消除企业潜在的经营风险、及时修复企业信用和推动合规经营都有帮助。

今年7月以来，为进一步提升行政执法质效，蚌埠高新区积极探索推行《行政处罚决定书》《信用修复告知书》《行政合规建议书》“三书同送”制度，以“一决定、一告知、一建议”为生产经营单位纠正具体违法行为提供经营指导，引导生产经营单位及时纠正失信行为。

通过“三书同送”制度，执法部门可以一次性告知企业具体的违法事实、相关法律法规依据，行政处罚信息公示途径、修复条件及流程，紧扣企业安全管理过程中出现的短板、难点和普遍性问题，并提出针对性的改正建议，为企业提供“一案一策”的靶向指导。“通过信用修复，企业进行贷款、工程招标、项目申报等不再因被处罚而受影响。”刘勇坦言。

“与以往单独送达《行政处罚决定书》相比，‘三书同送’在坚持执法刚性的同时，更符合柔性执法的要求，其中对《行政合规建议书》的内容进行个性化调整，为违法企业提供明确的整改方向和具体步骤，帮助他们识别风险点，防止类似违法行为再次发生。”蚌埠高新区综合执法局副局长刘峰说。

截至目前，蚌埠高新区已向企业主体开展“三书同送”29次，指导29家企业信用修复。

（本报记者贺林平、姜晓丹、杨迅、孙超、韩俊杰）

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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