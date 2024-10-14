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妥善保管相关凭证，选择正规机构办理业务

黄金回购如何避免“踩坑”

葛孟超 张舒卉
2024年10月14日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年以来，金价总体呈现上行态势，不少消费者选择将手里积攒的黄金变现。办理黄金回购业务时，需要注意什么？记者采访了业内人士和专家。

　　提前了解清楚相关机构的回购规则

　　“消费者应该结合金价走势、个人投资目标等因素，合理确定黄金变现的时机。”业内人士介绍，目前实物黄金回收的渠道主要有商业银行、品牌金店等，建议消费者选择有信誉的正规机构办理黄金回购业务。

　　中国银行研究院研究员吴丹表示，在回购黄金时，不同的机构可能会提出不同的要求。比如，有的银行仅回购本行出售的金条，对于代销的金条，消费者需要寻找第三方机构进行回购；有的机构要求消费者提供购买黄金产品时商家出具的票据、收藏证书，如果无法提供这些证明材料，消费者有可能被拒绝；还有的机构在检测黄金时会火烧验金。

　　“在办理黄金回购业务时，消费者要提前了解清楚相关机构的黄金回购规则，可以在不同机构之间多做对比，提前致电机构预约时间、了解情况。对于可能影响回购的票据、包装、证书等，消费者在购买黄金产品时要妥善保管；对于实物金条更应妥善保存，避免因严重磨损、划伤等情况影响回收价格，或防伪标记丢失导致原渠道回购受阻。”吴丹说。

　　分情形选择长期持有或以旧换新

　　商业银行是黄金回收的主要渠道之一。中国工商银行贵金属业务部有关负责人表示，工行共有600多家网点提供黄金回购服务，回购价格参考上海黄金交易所相关价格设定，随市场水平波动，支持成色Au99.0（含金量99.0%）及以上的各类实物黄金产品的回购。今年，工行扩大了“非工行品牌金条工行收”名单范围，对列入名单的14家商业银行和2家黄金企业Au99.99（含金量99.99%）品牌金条采用水吊法检测进行回购，方便广大消费者进行黄金变现。

　　菜百股份高级黄金投资分析师李洋介绍，菜百首饰会回购菜百股份及其分、子公司销售的投资金条、饰品金条、黄金首饰、黄金摆件。办理黄金回购业务时，消费者需要提供身份证、银行卡以及购买黄金产品时店里出具的销售凭证、收藏证书；办理金条类、黄金摆件回购时，需要保持商品、证书完好无损。

　　“如果出于投资目的，建议消费者购买投资金条并长期持有，选择合适的时机卖回给金店。由于黄金首饰一般有精品加工费，工艺的价格较高，我们更建议消费者以旧换新。”李洋说。

　　警惕背离正常价格的虚假宣传

　　许多中小商家、线上平台也在从事黄金回购业务，其中有一些不法商家可能在验金、称重等环节做手脚，承诺的金价和收费也可能存在问题。

　　中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛建议，黄金产品价值较高，消费者在黄金变现时要擦亮双眼，选择大型商业银行或品牌金店等正规渠道办理业务，警惕背离正常价格的虚假宣传。重点要保存好各类票据，一旦与商家发生纠纷，及时向消费者权益保护机构进行投诉，维护自身的合法权益。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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