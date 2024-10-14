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前8月规上轻工企业利润增长12.4%

2024年10月14日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月13日电  （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布前8月我国轻工业经济运行情况。数据显示，1至8月份，规模以上轻工企业实现营业收入14.45万亿元，同比增长1.6%。实现利润8892.8亿元，同比增长12.4%。

　　“今年以来，在消费品以旧换新等系列政策推动下，轻工业经济运行总体平稳、稳中有进，有力支撑工业经济稳增长。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

　　市场规模稳步扩大。看内贸，随着国内消费需求不断改善，市场活力逐步增强，市场规模持续扩大。1至8月份，轻工11类商品零售额49158亿元，占社会消费品零售总额的15.7%，同比增长3.8%，增速高于社会消费品零售总额增速0.4个百分点。

　　看外贸，轻工商品出口稳中有增，外贸出口继续保持韧性。1至8月份，轻工全行业出口6091.2亿美元，同比增长3.5%。轻工21个大类行业中，12个行业出口额同比增长，其中家用电器、家具、轻工机械、家具出口增速超过10%，轻工传统出口产品仍有较强竞争优势。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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