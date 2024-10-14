本报记者 李凯旋

桥上，来往车辆穿梭不停；桥下，形似一个双层“呼啦圈”的检测机器人正在作业。只见它内圈的轮子紧贴桥墩，缓缓向上攀爬；外圈的扫描仪器不断绕圈，对桥墩进行常规检测。

“这是我们的新设备——爬墩机器人，不仅操作高效便捷，而且提高了精细化检测水平。”四川成都城市道路桥梁监管服务中心相关负责人陈杨介绍，检测人员将机器人调整好后，便可操纵其向上爬行。机器人到达预定高度后驻留，随后开启环形扫描模式进行桥墩检测。

爬墩机器人具有精准识别隐患、全天候智能记录等功能，能够全覆盖、无死角地对桥墩进行检测。记者在现场看到，该机器人在检测过程中，共有8个高清摄像头对墩柱外观进行影像捕捉，并实时将影像数据传回控制系统。“机器人配置了姿态传感器，可以确保爬升过程中的稳定性。同时，机器人捕捉到的影像数据经过处理还能够快速生成建筑信息模型，可以帮助我们实现对墩柱的精细化检测，保障桥梁安全。”负责桥梁检测的技术人员周仕军说。

在过去，高墩、高塔结构的检测经常采用远距离光学望远镜、近距离人工吊装等方式。“检测一个桥墩需要半天时间，效率和精度不高，而且只能在光线较好的环境下进行。”陈杨介绍，如今有了爬墩机器人，一般只需要20分钟就能检测完一个桥墩，仅需3小时便可生成检测报告，效率大大提高。

除了爬墩机器人，该中心还运用水下机器人对桥梁进行检测。“成都地处长江上游，城市桥梁中有许多跨河桥，需要确保桥梁水下结构的安全稳定。以往我们都是采用蛙人水下摸桩的方式进行检测，但由于水下环境复杂、能见度低，检测容易出现误差，而且水下摸桩存在一定的安全风险。”周仕军介绍，“水下机器人配置了水下高清摄像机和强大的动力桨，检测人员可以控制机器人从水面、水下等多个角度贴近桥梁水下结构，实现在复杂水流环境下高效、安全、准确地开展数据采集和问题记录，大大降低桥梁养护风险，保障桥梁水下结构安全。”

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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