人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

四川成都创新检测方式——

用机器人为桥梁做“体检”

本报记者 李凯旋
2024年10月14日06:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　桥上，来往车辆穿梭不停；桥下，形似一个双层“呼啦圈”的检测机器人正在作业。只见它内圈的轮子紧贴桥墩，缓缓向上攀爬；外圈的扫描仪器不断绕圈，对桥墩进行常规检测。

　　“这是我们的新设备——爬墩机器人，不仅操作高效便捷，而且提高了精细化检测水平。”四川成都城市道路桥梁监管服务中心相关负责人陈杨介绍，检测人员将机器人调整好后，便可操纵其向上爬行。机器人到达预定高度后驻留，随后开启环形扫描模式进行桥墩检测。

　　爬墩机器人具有精准识别隐患、全天候智能记录等功能，能够全覆盖、无死角地对桥墩进行检测。记者在现场看到，该机器人在检测过程中，共有8个高清摄像头对墩柱外观进行影像捕捉，并实时将影像数据传回控制系统。“机器人配置了姿态传感器，可以确保爬升过程中的稳定性。同时，机器人捕捉到的影像数据经过处理还能够快速生成建筑信息模型，可以帮助我们实现对墩柱的精细化检测，保障桥梁安全。”负责桥梁检测的技术人员周仕军说。

　　在过去，高墩、高塔结构的检测经常采用远距离光学望远镜、近距离人工吊装等方式。“检测一个桥墩需要半天时间，效率和精度不高，而且只能在光线较好的环境下进行。”陈杨介绍，如今有了爬墩机器人，一般只需要20分钟就能检测完一个桥墩，仅需3小时便可生成检测报告，效率大大提高。

　　除了爬墩机器人，该中心还运用水下机器人对桥梁进行检测。“成都地处长江上游，城市桥梁中有许多跨河桥，需要确保桥梁水下结构的安全稳定。以往我们都是采用蛙人水下摸桩的方式进行检测，但由于水下环境复杂、能见度低，检测容易出现误差，而且水下摸桩存在一定的安全风险。”周仕军介绍，“水下机器人配置了水下高清摄像机和强大的动力桨，检测人员可以控制机器人从水面、水下等多个角度贴近桥梁水下结构，实现在复杂水流环境下高效、安全、准确地开展数据采集和问题记录，大大降低桥梁养护风险，保障桥梁水下结构安全。”

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
拥抱移动AI时代 共筑5G与AI融合发展新动能
　　2024年，5G-A商用与AI入端踏上全新征程，5G-A与AI的融合发展已成为科技领域的焦点。从工业制造到医疗教育，从智能交通到智慧城市建设，5G-A与AI的协同作用正为各个行业注入强大的发展动力，科技驱动产业升级迎来新的发展机遇。…
TD产业联盟杨骅：5G-A与AI融合将重塑通信网络新模式
　　从起步到商用，5G已深入千家万户、千行百业。如今，5G继续向前迈进，迎来了其升级版本——5G-A。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部