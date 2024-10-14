本报记者 方 敏

“第一批次，15分钟；第二批次，10分钟……通关作业完成！”听到对讲机传来的声音，河南中联重科智能农机有限责任公司工作人员孙培茎感慨，“通关能这么快，得益于‘一票多车’改革。改革实施之前，通关可不像现在这么便捷。”

这是前不久发生在河南省开封综合保税区的一幕。在海关支持指导、物流企业协同配合下，92台轮式拖拉机在这里快速完成通关。

对保税货物申报出区工作的变化，孙培茎有切身体会。中联农机生产的农机又大又重，申报出区时需调集多辆货车同时装载。按以前规定，要一次性集中到卡口，再统一验放。孙培茎回忆道：“受运力及装载能力限制，车辆很容易在卡口处滞压，企业要花很长时间排队。”

中联农机面临的问题不是个例。还有一些大宗类货物企业负责人也反映，在综保区内，运输货物过去常面临货量大、车辆少、批次多、时间紧等问题。

针对企业的通关难题，海关总署出台“优化综合保税区货物进出区流程”相关政策，在综保区推广“一票多车”整报分送模式。开封海关与开封综保区打破原来“整批报关、整批出入区”限制，在验放区内施行“一票多车”举措，允许车辆“整批报关、分批入关、单车进出区”。

此后，综保区内企业进行“区港联动”及“一票多车”业务申报，货物运输车辆通过卡口时，只需等待放行指令，即可无感通车入区。同时，新规定允许“一票多车”货物通过多次进出区完成运输任务。

新模式让企业享受到极大的便利。“我们能灵活安排运输计划，还缩短了卡口等待时间，解决了同一票报关单下的运输车辆需要同时到场验放，企业面临运输车辆调配难、运输成本高的问题。”孙培茎说。

“一票多车”模式大幅降低了企业的成本。今年前三季度，中联农机出口产品3000多台，出口额约4亿元。

开封综合保税区建设发展有限公司副总经理陈文波介绍，依托“一票多车”模式，每辆货车每天可节约成本500元，一票业务可缩短通关时间1至3天，综合运输成本降低15%以上。

近年来，开封海关、开封综保区立足业务发展，深度融入高质量共建“一带一路”，取得一定成效。今年1—8月，开封综保区实现进出口总货值超80亿元，实现稳步增长。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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