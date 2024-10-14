本报大同10月13日电 （记者金歆）10月11日至12日，2024年全国数字乡村创新大赛决赛及颁奖仪式在山西大同举行。

全国数字乡村创新大赛已连续举办两年。本次大赛以“数字赋能乡村振兴 创新引领乡村未来”为主题，由中央网信办、农业农村部指导，中国网络社会组织联合会、农业农村部信息中心、山西省委网信办、山西省农业农村厅主办，央视网、大同市委网信办、大同市农业农村局等单位承办。今年大赛共设置三大赛道、十大方向、20个拟设场景，自启动以来，得到了全国各地网信、农业农村等部门的大力支持和社会各界的积极响应。经各省（区、市）初赛推荐、组委会集中复赛和现场决赛的层层选拔，最终评出一等奖3个、二等奖6个、三等奖12个、优胜奖30个、创新创意奖11个、优秀组织奖20个、突出贡献奖4个。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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