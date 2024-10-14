本报记者 尹晓宇

傍晚时分，走在江苏省盱眙县街头，餐厅内人头攒动，一盆盆不同风味的小龙虾让食客大快朵颐。

经过20多年的发展，小龙虾已经成为当地富民的大产业。盱眙龙虾养殖面积达97.5万亩，其中稻虾共生77.5万亩，年产小龙虾12.5万吨，品牌价值连续9年位列全国地理标志产品区域品牌前列。

但从行业发展与产业发展来看，盱眙清楚地知道还有不少需要提升的地方。种苗突破难，加工规模不大，活虾供应期短……眼下，盱眙正在补短板进行“二次创业”。

由于盱眙龙虾以餐饮为主要销售渠道，养殖上偏重大虾，单个7钱以上的是当地销售的主要货源，因此种苗的突破特别关键。培育新品种是十几年前就开始的工作，去年江苏省淡水水产研究所在当地培育出了一个新品种，小龙虾平均生长速度提高18.6%，体重提高18.62%，亩产提高18.8%，目前正在繁育跟踪评价阶段。

记者在位于盱眙马坝镇的江苏省级现代农业（盱眙龙虾）全产业链标准化示范基地看到，繁育棚里的小龙虾苗已经转到了塘口养殖，传感器采集着光照、溶解氧、水温等实时数据。盱眙县龙虾产业发展集团有限公司副总经理袁孝春介绍，这里有水环境化学研究室、营养学研究室等，小龙虾喂养投料可以实现无人机作业，企业通过数字化管理实现了对小龙虾养殖的全过程质量控制。

加工一直是盱眙龙虾的短板，近两年盱眙发力强链补链延链。培育和引进了祥源农业、於氏龙虾、泗州城、叮咚买菜等11家规模以上龙虾加工企业。许记味食、高海林调料等30家企业年产小龙虾调料1万吨。金康达等企业年产小龙虾养殖饲料10万吨。

此外，淮阴工学院与盱眙县隆达水产科技有限公司进行校企产学研合作，在小龙虾鲜活保藏技术及安全保障体系的示范上也取得了一些研究成果。

“於氏龙虾”是当地的老字号，“盱眙十三香龙虾烹制技艺”是淮安市的非物质文化遗产。除了门店餐饮，“於氏龙虾”还有调料以及小龙虾加工业务。记者在工厂看到，一个个小龙虾经过300摄氏度左右的高温焖蒸之后迅速进入近零下200摄氏度的速冻产线锁鲜，最大限度保持口感。江苏於氏集团有限公司总经理於新凯告诉记者，通过工业化生产，可以做到盱眙龙虾四季供应，现在的销量比以往增加了60%到70%。

除了本地小龙虾企业的提升，盱眙注重向工业加工的产业链延伸，着力推动小龙虾加工综合体类项目。位于盱眙县的叮咚买菜龙虾超级工厂占地总面积42亩，其中生产车间面积达22.5亩，每天能够加工活虾2万斤，打造成集小龙虾培育、研发、加工为一体的预制菜供应链，从虾田到餐桌可以在24小时内实现。2021年，叮咚买菜在盱眙打造了国内第一条即食冷吃小龙虾产线，用传统的糟醉工艺将小龙虾打造成开盖即食的休闲零食。

去年，盱眙与江苏省质量和标准化研究院合作，围绕小龙虾一二三产全产业链，制定了317项盱眙龙虾全产业链标准体系，还有一批项目正加速推进。“盱眙将强化科技支撑、数智赋能，注重品种优化、品质提升、品牌塑造，推动盱眙龙虾三次产业的全环节提升、全链条增值、全产业融合，助推县域经济发展。”盱眙县委书记孙志标说。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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