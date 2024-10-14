阎冰洁 吴 君 赵展慧

图①：中航京能光伏REIT的底层资产之一湖北晶泰光伏电站，可提供优质清洁电力。

北京能源国际控股有限公司供图

图②：正在建设中的湖北省大冶市金湖街道姜桥村制氢工厂。

谢力生摄

数据来源：生态环境部等

建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，投资是重要的牵引力。近日印发的《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）提出：“优化绿色转型投资机制。创新和优化投资机制，鼓励各类资本提升绿色低碳领域投资比例。”

近年来，在各类政策支持下，投资的绿色“指挥棒”更加有力，在推动经济社会发展加快绿色转型的同时，不断优化投资结构，打开投资新空间、激发内需新潜力。如何牵引更多投资向绿色发展汇集，如何推动绿色转型投资提质增效？记者进行了采访。

创新开发模式，增强企业投资积极性

苏州澄湖，水网密布，绵延水路流过白墙黑瓦，灌溉万亩农田。EOD模式（以生态环境为导向的开发模式）让澄湖焕发了新光彩。清理河道、铺设管道、修复农田……目前，澄湖以及沿线村庄生活污水治理、水环境修复提升等治理项目正有条不紊地推进。

一系列改造资金投入不小，由谁来投资和建设？“作为项目投资建设方，中建二局与苏州市甪直集团有限公司、吴中城投等共同合作投资，总投资额约43亿元。”中建二局苏州吴中澄湖片区综合治理EOD项目负责人何兆利介绍。

何兆利说，澄湖项目包括23个子项目，不仅有生态环境治理类，还有特色农业、文旅产业及科技产业园等项目，“中建二局还将负责澄湖低碳科技产业园的建设运营，运营收益将持续为澄湖水质综合治理、景观绿化等建设‘输血’。”

湖心恢复区水体透明度提高35厘米，水生植物物种数增加7种……积极治理下，澄湖的变化肉眼可见，同时澄湖片区内一张集生态农业、文化旅游、新型产业为一体的绿色发展蓝图正徐徐展开。

和澄湖项目一样，目前全国已有94个EOD试点项目在紧锣密鼓地开展，这些项目坚持政府引导、企业和社会各界参与、市场化运作，将生态环境治理与创新产业发展有效融合、一体实施。

“EOD模式是践行绿水青山就是金山银山理念的实践，是生态环境治理模式的重大创新。”生态环境部有关负责同志表示，生态环境治理面临着总体投入不足、投融资渠道不畅、自我造血功能不足、可持续发展能力有待提高等问题，EOD模式将生态环境治理作为产业开发项目的重要组成部分，并依靠产业收益反哺生态环境治理的投入，有效缓解了政府投入压力，并有利于企业和金融机构参与项目投入，破解生态环境治理融资难的瓶颈。

在企业看来，通过EOD模式参与绿色投资，是投资未来的长远发展之举。“将生态环境治理项目与关联产业融合开发，事实上是将生态环境作为关联产业的投入要素，由企业把这些产业的未来收益提前投入到生态环境治理中去，再通过后期的产业价值增值，把治理成本收回来。”何兆利认为，这一模式有利于拓展企业高质量发展空间。

EOD模式试点以来，政府部门、经营主体、金融机构等各方密切合作，助力绿色转型发展的体制机制不断完善。生态环境部建成国家生态环保金融支持项目管理系统，与国家开发银行等多家金融机构合作，推进金融资金精准投入。

江苏省对EOD项目优先提供“环保贷”“环保担”支持，省财政给予资金奖励；广西开发“桂惠贷—生态贷”，最高可贴息500万元；安徽、福建等省对EOD项目予以绿色金融倾斜支持，优先给予要素保障……

《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》发布后，进一步引导EOD模式规范实施、稳步发展，为更多企业参与绿色转型投资增添信心和动力。

汇聚投资合力，拓展多元化资金来源

走进湖北省大冶市金湖街道姜桥村制氢工厂的建设现场，两个耸立的巨大白色球罐引人瞩目。

“这是用来存储氢能的装备，通过光伏发电和电解水制氢后将氢能储存在球罐内，为各类氢能电池车辆供能。”建设方武汉众宇动力系统科技有限公司总经理李骁介绍，这一工厂是大冶市绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设项目的重点工程，“一年前，我们还不敢想象能够参与到这样大型的绿色项目中来。”

众宇动力是从事氢燃料电池核心零部件、电堆及系统研发和生产的国家级高新技术企业。在去年的一次投资交流会上，众宇动力得到湖北省属金融控股企业湖北宏泰集团有限公司认可，获得近4000万元的股权投资，加快氢能技术转化应用有了“底气”。在宏泰集团的投资支持下，众宇动力形成了氢能装备及供应、加氢站及制氢工厂运营等系列产品和技术供给方案，产品已在20多个国家实现交付与运营。

今年，宏泰集团的绿色投资效能进一步放大。7月，由宏泰集团发起，中国诚通控股集团有限公司、湖北省政府投资引导基金、武汉市黄陂区政府等共同组建的100亿元湖北绿色低碳发展母基金成立。“基金主要投向清洁能源、绿色交通、绿色基建、节能环保等绿色低碳产业，撬动投资合力，助力湖北绿色转型发展。”湖北宏泰双碳基金公司董事长王宜军介绍，目前基金首关10亿元资金已全部实缴到位，正式进入实质性投资运作阶段。

今年以来，全国多地新设绿色低碳产业投资基金或加快发挥基金作用，助力当地绿色转型发展：注册规模100亿元的北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）落地，山东绿色发展基金签约总额174.2亿元的17个绿色低碳项目稳步推进，四川绿色基金获国家绿色发展基金注资……

《意见》提出：“引导和规范社会资本参与绿色低碳项目投资、建设、运营，鼓励社会资本以市场化方式设立绿色低碳产业投资基金。”“绿色低碳近年来一直是投资机构热衷的投资方向，《意见》带来的政策利好将进一步发挥政府投资的引导作用，撬动更多社会资本投入绿色低碳发展领域。”清华大学五道口金融学院绿色金融研究中心高级研究员黎菁说。

保险资金也是绿色投资的重要来源。保险资金长期投资、价值投资的属性与绿色投资收益平稳、周期较长的特点契合，近年来，保险机构不断完善绿色投资管理体系，持续拓展绿色投资的广度和深度。

投资22.5亿元成功参与中国核电非公开发行股票项目、10亿元入股中国电建新能源项目……太平人寿在风电、核电、光伏等绿色能源领域投资不断加速，累计投资约百亿元。“近年来，我们逐步强化ESG投资评价工作，将绿色投资理念融入公司管理实践，进一步明确绿色投资标准，加强绿色投资管理，不断优化绿色投资的激励和约束机制。”太平人寿有关负责人介绍。

4月，国家金融监督管理总局印发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》，明确到2027年保险资金绿色投资增速高于行业整体增速、到2030年保险资金绿色投资规模明显提升，引导激励保险机构加强绿色投资支持。

“绿色投资是保险资管行业高质量发展的重要推动力，践行绿色投资理念是险资机构发展的机遇所在。”中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁赵晖表示，绿色投资市场容量和增长潜力巨大，将成为保险资金重点配置领域。

丰富投资工具，助力打开投资新空间

“中航京能光伏REIT（不动产投资信托基金）上市至今已累计分红4.87亿元，为投资人实现了良好的投资回报。”中航基金负责人刘建介绍，作为全国首批新能源基础设施REITs和全国首单光伏REIT项目，去年这一产品一上市就获得了各类投资人的踊跃认购。

基础设施领域REITs这一创新的金融工具于2021年上市，推动存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资，为绿色投资打开了新空间。

中航京能光伏REIT的底层资产为京能国际持有的陕西榆林300兆瓦光伏电站项目和湖北随州100兆瓦光伏电站项目，这一产品的上市相当于这两个光伏项目上市，为这一存量基础设施增添了众多投资者。“基础设施REITs可以像股票一样在二级市场买卖交易，中航京能光伏REIT的投资人中除了机构投资者，也不乏个人投资者，老百姓也能成为绿色基础设施项目的‘股东’、共享绿色发展红利。”刘建表示。

向存量基础设施“导入”更多投资者，让原始权益人能够回收资金、腾挪出更大的投资空间。中航京能光伏REIT的发行，助力原始权益人北京能源国际控股有限公司回收资金7.19亿元，这些资金被企业用于风电、太阳能电站的再投资，形成存量带动增量的滚动发展模式和良性投资循环。“大多数新能源项目属于重资产投资行业，资金回收周期很长，新能源企业往往背负较高的负债压力，需要借助资本市场的力量降低企业资产负债率、优化企业的财务结构，同时吸引更多权益资金参与到新能源领域的投资建设、运营等各个环节中来。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示。

《意见》提出，支持符合条件的新能源、生态环境保护等绿色转型相关项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。今年8月1日，基础设施领域REITs项目正式由试点转入常态化发行，为绿色转型相关基础设施项目进入资本市场提供更多机遇。截至9月底，已有累计8只绿色转型相关REITs产品上市，包括6只能源基础设施REITs、2只生态环保REITs，合计发行规模210.16亿元。

“绿色REITs大有可为。”黎菁表示，要加快营造良好的市场生态，鼓励更多优质绿色项目通过REITs方式融资，丰富资产类型，扩大市场规模，让这一创新金融工具在推动基础设施绿色转型升级、实现双碳目标中发挥更加重要的作用。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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