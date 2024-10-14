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加力提升“两新”政策效能（财经观）

曲哲涵
2024年10月14日06:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　从供需两端着手，各领域强化协同，增强央地联动，让支持“两新”的财政投入政策持续发力显效

　　

　　今年以来，我国强化宏观政策逆周期调节。综合运用政府债券、贷款贴息等政策工具，推进实施大规模设备更新和消费品以旧换新，体现了积极的财政政策适度加力、提质增效，助力扩大国内需求、推动高质量发展的政策取向。

　　此次支持“两新”的财政政策，创新性强、协同力大，财政投入政策效能显著，企业和消费者投资消费积极性得到调动，各领域政策成效逐步显现。

　　看政策“落点”，财政资金既支持“供给侧”，也激励“消费端”。一方面，中央财政明确安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持重点领域设备更新等，同时，将个人消费者乘用车置换更新、家电产品和电动自行车以旧换新和旧房装修、厨卫改造、居家适老化改造的物品材料购置等，纳入消费品以旧换新支持范围。企业通过“更新”提高产品迭代升级能力，用更好的产品吸引居民“换新”；居民“换新”增加消费，进一步刺激企业投资扩产，推动形成消费和投资相互促进的良性循环，增强对经济增长的拉动作用。

　　看政策目标，既拉动总量，也优化结构。“两新”政策，也是放眼未来加快经济社会发展全面绿色转型的重要手段。此次中央财政支持“两新”的政策，体现了绿色低碳发展要求，比如加大对耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度的补贴，支持能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳改造，等等。在政策带动下，8月份，我国新能源汽车零售达到102.7万辆，环比增长17%，新能源汽车渗透率连续两个月突破50%，预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。财政加力支持“两新”政策的实施，将有力推动工艺更新、数字赋能、绿色低碳，助推产业向“新”向“绿”，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，为高质量发展注入源源动能。

　　看政策执行，强化政策统筹和部门协同，打好政策“组合拳”。中国人民银行设立额度5000亿元的科技创新和技术改造再贷款，同时引导金融机构加大汽车、家电等以旧换新消费的支持力度；中央财政安排设备更新贷款贴息资金200亿元，帮助经营主体降低融资成本；工业设备、环境基础设施等8个领域设备更新实施细则，汽车、家电等4个领域消费品以旧换新实施细则等配套举措已全部印发实施；各省级财政部门积极安排配套资金，并聚焦企业和群众反响热烈、呼声较高的领域，加大投入力度，激发投资消费潜能……从中央到地方，按照党中央决策部署，形成各方面共同推动“两新”政策落实落细的强大合力。

　　“两新”财政资金投入大，涉及领域众多，接下来，各地应按照项目实施进度及时拨付资金，强化央地联动，确保地方负担部分落实到位，同时多措并举优化服务流程，畅通政策落实的“最后一公里”，实现政策直达快享。对“两新”政策财政支持资金的使用也要从严监管，保障资金安全，特别要严格按照资金使用“负面清单”要求，防止资金挤占、挪用，确保资金投向符合政策要求。

　　目前，支持“两新”工作的3000亿元超长期特别国债资金已全面下达，各地资金使用兑付进度不断提速，随着政策红利持续释放，将更有力推动经济持续回升向好。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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