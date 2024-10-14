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中信信托发布年度ESG报告（财经短波）

2024年10月14日06:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  近日，由中信信托有限责任公司主办的“ESG助力信托业高质量发展主题活动暨中信信托2023ESG报告发布会”在北京举行。这是中信信托连续第三年发布年度ESG报告，报告显示，2023年中信信托服务实体经济业务规模达18355亿元，占信托业务总规模的89%；截至2023年末，公司绿色信托业务规模达到131.61亿元，积极为经济社会绿色低碳转型提供金融支持。

　　发布会上，来自行业协会、研究机构、客户企业以及媒体单位的代表开展交流。中信信托党委书记、董事长芦苇表示，中信信托以ESG理念丰富和发展信托价值体系，以做好金融“五篇大文章”为具体路径，努力为经济社会发展提供高质量服务。中国信托业协会党委书记、专职副会长刘峰认为，中信信托积极响应国家战略，自觉践行ESG理念，不仅展现了公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力和成效，也为整个行业的可持续发展提供了宝贵的经验。《环球人物》杂志社党支部书记、总编辑吕鸿表示，要充分发挥全媒体矩阵优势，宣传报道企业履行社会责任的典型事迹，积极为企业更好履行社会责任营造良好的社会环境和舆论环境。中国社科院金融研究所副所长张明建议，应统一ESG信息披露的标准，提高信息披露的质量，并重视数字技术的运用，提高ESG风险的识别能力和信息的透明度。

　　（赵展慧）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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