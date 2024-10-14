本报记者 葛孟超

“原本以为要往返140多公里到外汇局现场办理业务，新政策出台后，在周边的银行就能办了。工作人员在旁边耐心指导，不到20分钟我就完成了企业名录登记和外汇账户开立，省时又省心！”在中国农业银行广东博罗县支行，正在办理外汇业务的库比克智能装备（广东）有限公司负责人侯兰侠告诉记者。

银行的高效服务源自货物贸易外汇业务管理的又一次优化——今年6月1日起，国家外汇管理局正式实施《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（以下简称《通知》），从多方面深化货物贸易外汇便利化改革，进一步提升跨境贸易便利化水平。

优化外贸企业名录登记管理——

根据相关规定，外贸企业开展货物贸易外汇收支业务前，需办理贸易外汇收支企业名录登记。此前，作为行政许可管理，企业需到所属地外汇局办理名录登记。新政策取消了外汇局办理名录登记的行政许可，改为由银行直接办理。

数据显示，截至8月底，全国银行累计办理名录登记业务约4.2万笔，有效节省了企业时间成本，提升了企业资金结算效率。据相关调研显示，银行一般可在15分钟内完成名录登记办理手续，较《通知》出台前的平均办理时间（约1个工作日）大幅缩短。

放宽银行办理货物贸易特殊退汇权限——

货款退汇是进出口企业日常可能遇到的一类情况。据介绍，国家外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将贸易外汇收支企业名录企业分为A、B、C三类。此前，外汇局对A类企业等值5万美元以上的货物贸易特殊退汇实施登记管理。《通知》放宽了银行办理货物贸易特殊退汇权限，将银行办理A类企业货物贸易特殊退汇的标准从现行等值5万美元提高至等值20万美元。

“公司主营航空零件进出口，因零件标准严格，时效要求高，经常发生退汇。之前，公司需安排专岗人员准备退汇登记资料，频繁前往外汇局办理业务，管理成本较高。”鑫茂天成（北京）航空科技有限公司有关业务负责人说。

“《通知》落地后，企业已经在宁波银行北京分行完成5笔等值20万美元以下的特殊退汇业务。”该负责人说，平均每笔特殊退汇业务仅需半小时即可完成，大幅降低了企业的管理成本和“脚底成本”。

据介绍，新政策实施后，全国约有50%的货物贸易特殊退汇登记业务无需前往外汇局办理。数据显示，截至8月底，银行累计办理特殊退汇便利化业务约800笔。

简化海关特殊监管区域企业贸易收支手续——

据介绍，对于海关特殊监管区域货物贸易外汇业务，企业可以采取资金流与货物流不对应的交易方式。新政策实施前，区内企业办理收付汇与进出口主体不一致的业务时，银行在真实性审核的基础上，还需审核海关监管单证和主体不一致的书面说明等材料。

“考虑到近年来银行展业能力不断提升，《通知》允许银行按照实质合规要求，在对贸易真实性、合理性及主体不一致原因尽职审核的前提下，自主决定审核交易单证的种类，便利区内企业真实合规的贸易收支结算。”国家外汇局相关部门负责人说。

目前，《通知》出台已经超过4个月，如何让系列便利措施更好惠及广大经营主体？国家外汇局相关部门负责人表示，国家外汇局积极开展培训，解读《通知》要求；制作视频教程和系统操作手册供银行参考，并通过官网、官微发布政策问答；持续跟踪调研，了解业务办理情况，确保各项便利化政策平稳落地。下一步，国家外汇局还将多措并举提升外汇服务实体经济质效，进一步优化营商环境，助力对外贸易促稳提质。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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