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以科学家精神激发创新活力（创新谈·大力弘扬科学家精神）

刘诗瑶
2024年10月14日06:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为中国共产党人精神谱系的重要组成部分，科学家精神是推动科技强国建设的重要动力

　　

　　习近平总书记强调：“科学成就离不开精神支撑。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富”“大力弘扬科学家精神”。

　　新中国成立以来，广大科技工作者在中国大地上树立起一座座科技创新的丰碑，也铸就了独特的精神气质。中共中央办公厅和国务院办公厅2019年印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，明确了新时代科学家精神的内涵，即胸怀祖国、服务人民的爱国精神；勇攀高峰、敢为人先的创新精神；追求真理、严谨治学的求实精神；淡泊名利、潜心研究的奉献精神；集智攻关、团结协作的协同精神；甘为人梯、奖掖后学的育人精神。作为中国共产党人精神谱系的重要组成部分，科学家精神是推动科技强国建设的重要动力。

　　大力弘扬科学家精神，有助于激发科研人员创新创造活力。

　　人的积极性能否得到有效发挥，除物质激励之外，精神鼓舞至关重要。我国科技事业取得的辉煌成就，离不开科学家矢志报国、服务人民的高尚情怀和优秀品质。突破重重阻力、不远万里回国的钱学森曾说：“我作为一名中国的科技工作者，活着的目的就是为人民服务。”中国载人航天工程首任总设计师王永志曾表示：“祖国的需要就是我们前进的方向，只有把自己的事业同祖国、同人民紧密联系在一起才能大有作为。”无论是老一辈科学家还是新一代科研人员，深怀爱国之心、报国之志，由此增添了克服困难、战胜挑战的巨大精神力量，取得了辉煌成就。科学家精神的灵魂是爱国，新征程上，要进一步继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神，继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神。坚持胸怀祖国、心系人民，广大科技工作者必能充分迸发创造力，坚持“四个面向”，把论文写在祖国大地上，主动承担起时代赋予的使命责任。

　　大力弘扬科学家精神，能够激励和引导科研人员勇攀科技高峰。

　　追求真理、敢为人先、集智攻关等品质是科学家精神的重要组成部分。以南仁东为榜样，FAST（500米口径球面射电望远镜）团队全年无休、日夜坚守，“中国天眼”性能提升、成果频出；赓续航天精神，确保零差错，中国航天人团结协作，一棒接一棒跑好接力赛……多年来，我国科研人员创新求实、接续奋斗，推动科技事业实现跨越式发展。当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化，“十四五”时期以及更长时期的发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求。进一步实现更多关键核心技术突破，必须坚持自主创新、自立自强。创新精神是科学家精神的核心要义，强调勇于探索、追求卓越，将有效激励科研人员勇攀科技高峰，实现更多“从0到1”的突破，为科技强国建设贡献更多力量。

　　大力弘扬科学家精神，有助于培养高水平创新人才队伍。

　　实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。甘为人梯、奖掖后学的育人精神是科学家精神的重要内涵。地球物理学家黄大年回国后，根据学生不同情况采取个性化培养模式，培养了一大批优秀人才；众多资深航天工作者甘当绿叶，支持年轻人在重大科研任务中挑大梁，如今北斗导航、探月探火等重大战略科技任务的团队成员平均年龄在30多岁……科技事业需要代代传承，唯有薪火相传才能接续发展。弘扬科学家精神，有利于更多青年科技人才崭露头角、施展才华，构建更加合理的科技创新人才梯队。

　　实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。大力弘扬科学家精神，给予科学成就更多的精神支持，广大科技工作者必将为加快建设科技强国作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月14日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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