本报记者 赵永新

中国科学技术信息研究所（以下简称“中信所”）日前在京发布《2024年中国科技论文统计报告》。报告显示，我国各学科最具影响力期刊论文数量、高水平国际期刊论文数量及被引用次数继续保持世界第一位。

自1987年以来，中信所一直承担着中国科研人员在国内外发表论文情况的统计分析工作，每年定期公布中国科技论文产出整体分析报告，并在此基础上根据科技创新发展需求，拓展到对中国科技期刊等基于科技论文的统计分析工作。2023年增加了对预印本平台论文、重要学术会议等领域情况的统计分析。

各学科影响因子最高的期刊被看作是世界各学科最具影响力期刊。2023年，178个学科中高影响力期刊共有161种（含学科交叉期刊），各学科最具影响力期刊上的论文总数为51440篇，中国在这些期刊上发表的论文数为14227篇，占世界总量的27.7%，排在世界第一位。

所谓高水平国际期刊论文，是指发表在世界各学科代表性科技期刊上的论文。世界各学科代表性科技期刊的影响因子和总被引用次数均居本学科前10%，且每年刊载的学术论文及述评文章数大于50篇。2023年共有384种国际科技期刊入选世界各学科代表性科技期刊，发表高水平国际期刊论文35.25万篇。按第一作者第一单位统计分析的结果显示，中国发表高水平国际期刊论文11.85万篇，占世界总量的33.6%，被引用次数为81.89万次，论文发表数量和被引用次数均排在世界第一位。

近两年间发表的论文在统计周期内得到大量引用，且被引用次数进入本学科前1‰的论文被称为热点论文。各学科论文近10年被引用次数处于世界前1%的论文被称为高被引论文。

截至今年7月，中国的热点论文数为2071篇，占世界热点论文总数的48.4%，数量比2023年统计时增加了2.5%，世界排名保持第一位。美国的热点论文数为1625篇，居第二位。中国高被引论文数为6.57万篇，占世界高被引论文总数的33.8%，相比2023年统计时世界占比增加了3%，排在世界第二位；美国的高被引论文数量为7.65万篇，占世界高被引论文总数的39.3%，仍居第一位。

《细胞》（Cell）、《自然》（Nature）和《科学》（Science）是国际公认的三个享有高学术声誉的科技期刊。2023年，这三个期刊共刊登论文5907篇，中国论文为395篇，世界排名从2022年第四位升至第二位。

根据近10年最新统计数据，中国科技人员发表国际论文平均每篇论文被引用16.20次，首次超过世界平均水平（15.76次），其中，材料科学、工程技术、化学、环境与生态学、计算机科学、农业科学和数学7个学科论文的被引次数排名世界第一位。

报告显示，2023年，中国持续开展高质量开放合作，中国高被引论文中以我为主的国际合著论文占比已升至1/3。2023年，国际合著论文占中国发表论文总数的20.4%。中国作者为第一作者的国际合著论文占中国全部国际合著论文的73.8%，合作伙伴涉及177个国家（地区），排前6位的国家为美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国和日本。

中国国际科技论文被国际科技论文引用，反映全球科技界对中国科技创新的关注程度。2023年，中国论文在发表当年即获得引用的论文中，四成以上为国际引用。

报告还显示，中国国际科技期刊影响力进一步提高。2023年总被引频次进入本学科排名前1/4的中国期刊共有37种，比2022年增加2种；影响因子进入本学科排名前1/4的期刊有149种，比2022年增加12种。

《 人民日报 》（ 2024年10月14日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经