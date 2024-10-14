人民网记者 王绍绍

以旧换新激发消费潜力，特色商圈迎来客流高峰，促销活动热度不减，消费补贴持续加码……近期，各地消费市场活力十足、供需两旺，消费热度持续升高，折射出我国经济稳步回升向好的发展态势。

在刚刚过去的国庆假期，各地推出多项优惠政策，活跃假日经济，创新消费场景，提升消费结构，激发市场活力，居民消费潜力加速释放。国家税务总局公布的增值税发票数据显示，国庆假期，居民消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。

在广西，相关部门更新以旧换新的汽车报废补贴标准，新能源车和燃油车分别从1万元和7000元提高到了2万元和1.5万元，消费者可通过“汽车以旧换新”小程序，按条件报废汽车并购买新车。在四川，各地围绕以旧换新，纷纷开展了形式多样的促销活动，成都市紧扣消费品以旧换新等推出2024“蓉幸之至”促消费活动，资阳市举办“焕新生活·乐购资阳”2024金秋消费节，眉山市举办2024眉山“金秋乐购”消费季活动暨房产汽车家装消费节……

近年来，我国消费市场繁荣壮大，催生出一系列新业态、新场景，为经济发展注入澎湃动能。业内专家表示，促进消费市场高质量发展，要不断引入多元化业态，如餐饮、娱乐等，同时创新消费模式，以此完善各地商业体系，增强消费市场发展动能。

近期，各大城市持续发力，不断推陈出新，打造全新消费场景。北京特色商圈、公园景区、“老字号”品牌联合推出400多项特色活动；上海面向餐饮、住宿、电影、体育等领域，发放5亿元服务消费券；湖北投入66.66亿元资金，把以旧换新补贴范围扩展到23大类厨卫产品；青岛启动“乐购青岛·悦享消费”2024年青岛城市购物节，结合新一轮消费品以旧换新，在全市范围内开展200多场节庆促销活动……

此外，为营造消费氛围，充分挖掘市场消费活力，各地在拓展新消费业态的同时，纷纷出台消费政策，改善消费条件，多措并举助力消费繁荣壮大。

上海市投入市级财政资金，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券；湖南省开展“悦动湖湘·惠民健身”促消费活动，通过政府出资、银联配套、商户让利的方式，发放体育类商品的消费券，全力激发全民健身和体育消费热情；为撬动文化产业不断释放活力，江苏发放3000万元电影消费券，进一步提升民众生活幸福感……

今年以来，随着促消费相关政策逐步落地，市场供给不断优化，居民消费需求持续释放，带动消费市场较快增长。数据显示，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

“从市场热度看，民众对文旅消费的旺盛需求正在转化为实打实的消费行动。”业内专家建议，各地各部门应趁“热”打铁，加快优化文旅市场环境，健全行业标准体系，完善消费纠纷解决机制，提升服务品质，创新消费模式，持续激发民众文旅消费热情，助力文旅消费跑出“加速度”。

各地消费市场热气腾腾，流动中国生机勃勃，经济活力持续释放。“假日经济火热，彰显了我国市场广阔，经济韧性强、潜力大，也让世界看到了一个活力满满的中国。”商务部研究院副研究员庞超然说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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