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从税收大数据透视经济运行亮点

新质生产力加快发展 绿色低碳转型提速

人民网记者 车柯蒙
2024年10月14日08:48 | 来源：人民网
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税收数据与经济数据呈正相关关系，增值税等间接税数据能反映经济运行的过程，更好地体现经济运行中的细节。国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，今年前三季度，我国新质生产力加快发展，绿色低碳转型提速，经济结构不断向优。

今年前三季度，全国工业企业销售收入同比增长3.6%。其中，装备制造业同比增长5.3%，特别是计算机通信设备制造业、仪器仪表制造业等先进制造业发展向好，同比分别增长13.5%和10.5%……近年来，我国新型工业化扎实推进，增值税发票数据显示，我国工业生产稳步增长，装备制造业支撑作用明显。

走进浙江金乙昌科技股份有限公司的“5G北斗产业园”，黑灯仓库和智能化车间的自动化生产线有序协同运转，一件件印有金乙昌品牌的5G通信和北斗导航产品从这里下线，销往全国各地。“公司发展势头一直不错，今年上半年销售收入超1亿元，较去年同比增长近49%。预计今年全年产值将达2.5亿元，同比增长有望超30%。”该公司财务负责人吴沈燕表示。

随着制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，装备制造业活力不断增强。增值税发票数据显示，9月，装备制造业销售收入同比增长4.2%，较8月增速加快1.5个百分点。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。今年以来，各地区各部门谋新策、出实招，因地制宜发展新质生产力，推动科技创新和产业创新融合发展，塑造发展新动能新优势。

增值税发票数据显示，今年前三季度，高技术产业销售收入同比增长11.6%。其中高技术服务业、高技术制造业同比分别增长13.7%和8.6%，反映创新产业持续壮大。数字经济核心产业销售收入同比增长7.7%，反映数字产业化稳步推进。

重庆百钰顺科技有限公司是一家主要研发制造笔记本电脑、通讯产品整机和关键零部件的国家级高新技术企业。“今年前8个月，公司销售额6.57亿元，同比增长了52%。”其财务负责人王慈介绍，公司快速发展得益于坚持自主研发，税收优惠政策为创新提供了支持。据介绍，今年以来，百钰顺科技享受研发费用加计扣除额近600万元。

“随着包括税费支持政策在内的一系列政策措施落地落细，以高技术、高效能、高质量为特征的新质生产力正加快成长，为推动重庆经济高质量发展注入强劲动力。”重庆市税务局税收经济分析处有关负责人介绍，增值税发票数据显示，今年前8个月，重庆高技术产业、知识产权（专利）密集型产业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长15.8%、22.4%、9.2%。

众多科技企业持续向“新”发力，带来的是行业、产业的快速增长。增值税发票数据显示，9月，高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长11%和4.9%，较8月增速分别加快2.1个和1.3个百分点。

绿色低碳产业作为我国高质量发展的重要支撑，对我国应对全球气候变化、实现可持续发展和改善居民生活质量等方面具有积极作用。

从税收数据来看，我国绿色低碳加快发展，新能源产业增长持续加快。增值税发票数据显示，今年前三季度，生态保护和环境治理业销售收入同比增长11.4%，其中9月同比增长12.7%。新能源、节能、环保等绿色技术服务业同比分别增长22.5%、18.7%和6%。清洁能源产业保持较快增速，太阳能、水力、力发电同比分别增长30.3%、13.6%和10.9%；新能源车制造业同比增长31.8%。

“新能源汽车相对传统汽车来说，在环保性和智能化等方面优势更加突出，近年来受到广大消费者欢迎。”据杭州吉利汽车有限公司财务负责人岳久东介绍，今年前9个月销售收入近2亿元，较去年同比增长82%。

除新能源汽车产业外，我国清洁能源产业发展同样迅速。以山东为例，截至9月30日，山东电网今年风电、光伏发电量超1000亿千瓦时，达1093.9亿千瓦时，较去年超千亿千瓦时的时间提前了70天。

国家税务总局有关司局负责人表示，从税收数据反映出的经济发展亮点来看，我国经济发展的基本面没有改变，市场潜力大、经济韧性强等有利条件没有改变。税务部门将继续不折不扣落实好已明确的各项税费支持政策，配合相关部门及时研究推出新的增量政策，进一步推动经济持续回升向好。

(责编：乔业琼、吕骞)
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