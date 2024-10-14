据新华社北京10月13日电（记者陈云富 任军 白瑜）今年前三季度，国内金价接连创出新高，累计涨幅超过24%。记者近日走访北京、上海、深圳等地市场发现，在金价高企的环境下，消费端受到一定程度的抑制，投资端热度不减。

金价高企抑制金饰消费

由于地缘政治风波愈演愈烈等因素，国际金价近期一度突破每盎司2700美元，以人民币计价的上海黄金交易所AU99.99价格也突破每克600元关口。在终端市场，金店的足金饰品10月以来的报价达到每克760元以上。

上海一家金店销售经理程曦告诉记者，“进店顾客不少，但买的人没有明显增多。一口价、小克重的耳环、转运珠等产品销量较好，投资金条销量好于金饰。”

周大福珠宝集团发布的数据显示，集团二季度中国内地市场零售额同比下降18.6%，净关闭91家门店。今年上半年，周生生营业额同比下降13%，归母净利润同比下跌36%。

上海黄金交易所黄金出库量是反映国内黄金市场消费状况的重要指标。今年1月至9月，上海黄金交易所黄金出库量为1127.76吨，同比减少约11.14%。

金价高位运行对国内需求的抑制效应，在国内外金价价差上也有所体现。我国是黄金进口国，长期以来国内金价都高于国际市场。但从8月中旬以来，人民币计价的金价相较国际市场罕见地持续折价。据测算，10月10日，国内金价仍较国际金价每盎司低31.6美元，约合每克7.19元。

置换、回购业务升温

记者了解到，较高的金价带热了金店的黄金回购和以旧换新业务，一些用金条打金饰的“打金店”也生意红火。

位于北京的国华首饰黄金投资部经理刘宝表示，“十一”长假后，单日黄金回购量为1至2公斤，比去年同期高出一倍多。

上海一家黄金珠宝首饰店负责人曹淑萍告诉记者，金价高企催热了金饰的以旧换新业务。对于消费者而言，只要支付差价，就可以置换新的饰品。“通过以旧换新这种方式，价格划算，使用效果与新买的差别不大。”

金价高位运行，用金条打金饰等新的消费方式日渐走俏。北京白领康小姐近期在江西一家“打金店”网店选好款式后下单，将家中一根30克投资金条邮寄过去，14天后便收到了一只崭新的竹节形状的手镯。“加工费和往返运费一共花费230元。相较购买大品牌的成品手镯，用金条打金镯子可以省下不少加工费。”

消费投资需理性

黄金实物消费较为低迷，但作为避险资产，不少投资者对金市的长期前景表示乐观。世界黄金协会发布的数据显示，到9月底，全球黄金ETF已连续5个月实现净流入。其中，9月份，全球黄金ETF持有的黄金量增加18.4吨。

“藏金客”程伟告诉记者，他每年都会购入金条。一方面，由于黄金与股市等资产相关度比较低，多数时间都不会同向波动，因此可以平滑整个资产组合的收益；另一方面，从长期来看，金价也在稳步上涨。“有权威机构统计，过去10年黄金的年化收益率约为8.3%，表明黄金本身是一种长期投资品。”他说。

“避险情绪上升和较为宽松的货币环境，让投资者对黄金的前景看好。但参与者进入市场，还应选择适合自己的投资和消费方式，避免相信高额回报而陷入被动。”上海息壤实业黄金圈首席分析师蒋舒说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经