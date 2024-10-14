今年下半年以来，北京市连续出台便利外国人在京服务措施，持续深化高水平对外开放。10月13日，恰逢北京市实施境外银行卡刷卡过闸乘坐地铁服务“满月”，外卡过闸业务累计进站量已超过3万人次。

9月13日，北京市在中国内地率先支持境外银行卡刷卡过闸乘坐地铁。外籍人士无需购票或下载相关App，只要持境外发行的万事达卡（MasterCard）、维萨卡（Visa）就能刷卡过闸，乘坐北京市27条城市轨道线路和市郊铁路S2线。

京投公司所属北京轨道交通路网管理有限公司总经理方志伟13日告诉记者，截至10月12日24时，外卡过闸业务累计进站量3.14万人次，日均1046人次。北京地铁8号线、5号线、1号线八通线、2号线等是业务量排名靠前的线路；持外卡在售补票设备购买单程票或补票方面，1个月来，累计售补票1.74万笔，日均579笔。

今年7月31日，为适应外籍人士支付习惯，满足文旅体验需求，北京还推出了“BEIJING PASS”卡，支持在北京轨道交通、公交、有轨电车、市郊铁路、机场快轨、出租车及全国300余座城市公共交通领域使用，还可在北京30处知名公园景区和20家指定商户刷卡购票或消费。

北京金控集团所属北京市政交通一卡通支付有限公司总经理聂文华介绍，截至目前，“BEIJING PASS”自试发行以来已办理12979张，其中实体卡6031张，通过“SilkPass” App在线开通手机NFC卡6948张；累计交易笔数达11.7万次，公共交通场景使用频率最高。此外，在天坛、十三陵、颐和园、八达岭长城、味多美、物美等场景使用情况良好。

“‘BEIJING PASS’在海外社交媒体引起讨论。很多网友称赞卡面设计精美、使用便利且兼具纪念价值。这鼓励我们做得更好，不断向世界展示大国首都的智慧化、便捷化发展成果。”聂文华说。

记者还了解到，目前北京交通领域涉外服务水平持续提升，已有11条轨道交通线路、24座站点试点配置了翻译机。同时车站工作人员定期开展外语口语培训，为乘客提供更加准确、丰富的信息。公交线路上也实现了全覆盖的中英文双语报站，首汽约车、滴滴等出租、网约车服务平台推出英文版App，并且支持MasterCard、Visa等国际主流信用卡刷卡。

据悉，下一步，北京轨道交通还将推出支持境外手机号注册的亿通行国际版App，乘客可刷二维码过闸乘车；公交、出租等也将不断优化外籍乘客服务措施。

（记者张骁 郭宇靖）新华社北京10月13日电

(责编：王震、陈键)

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